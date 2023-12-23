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كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في جباليا

12/23/2023 5:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في جباليا شمالي قطاع غزة.


وكانت الكتائب سابقا قالت إن أحد مقاتليها قتل 4 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


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