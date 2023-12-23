كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في جباليا

كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في جباليا
التاريخ
12/23/2023 5:13:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في جباليا شمالي قطاع غزة.
وكانت الكتائب سابقا قالت إن أحد مقاتليها قتل 4 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
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