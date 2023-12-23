رغم أهميتها.. 7 تحذيرات من الإفراط في تناول الألياف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة للغاية من الألياف، في حالات معينة، إلى فقدان غير مقصود للوزن بسبب انخفاض امتصاص السعرات الحرارية. بحسب ما نشره موقع DNA India، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن العناصر الغذائية وعدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتجنب المشكلات التالية:

1. متاعب في الجهاز الهضمي

يساعد دقيق اللوز المليء بالألياف والبروتين والدهون الجيدة على إرضاء الجوع وقد يساعد أيضًا في إدارة الوزن لكن عند الإفراط في تناوله يؤدي إلى متاعب في الجهاز الهضمي.

2. إمساك

ومن المفارقات أن تناول الكثير من الألياف من دون شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الإمساك في بعض الأحيان أو يزيد الأمر سوءًا.



3. جفاف

يعد شرب المزيد من الماء ضروريًا للأنظمة الغذائية الغنية بالألياف حتى يمكن تمرير الألياف بشكل صحيح عبر الجهاز الهضمي. يمكن أن ينجم الجفاف عن عدم تناول كميات كافية من الماء.



4. سوء امتصاص العناصر الغذائية

يمكن أن ترتبط الألياف الزائدة، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، بالمعادن وتقلل من امتصاصها، بما يشمل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد.

5. تداخلات دوائية

يمكن أن تتداخل الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف مع امتصاص بعض الأدوية، وبالتالي تقلل من فعاليتها.



6. انسدادات في الأمعاء

في بعض الحالات، قد يؤدي استهلاك كميات زائدة من الألياف إلى انسداد معوي أو صعوبات بخاصة عند الأشخاص، الذين يعانون من ضيق أو أمراض الجهاز الهضمي الأخرى.



7. عدم الراحة في المعدة

تناول الكثير من الألياف يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالامتلاء أو عدم الراحة، مما يجعل من الصعب استهلاك ما يكفي من السعرات الحرارية والمواد المغذية.

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