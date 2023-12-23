الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل شمال رام الله ويداهم عدة منازل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل.
وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددًا من المنازل وأحد المحال التجارية، وفتشتها.
وأشارت المصادر الى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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