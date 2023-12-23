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الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل شمال رام الله ويداهم عدة منازل

12/23/2023 5:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في المنطقة الغربية منها، وداهمت عددًا من المنازل وأحد المحال التجارية، وفتشتها.


وأشارت المصادر الى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


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