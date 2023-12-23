مفاجأة.. سواريز يلتحق بصديقه ميسي

وقال لويس سواريز في بيان، إنه: "سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار لأبدأ. أنا جاهز للعمل وتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم".

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