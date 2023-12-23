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مفاجأة.. سواريز يلتحق بصديقه ميسي

12/23/2023 5:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، الجمعة، تعاقده مع النجم الأوروغوياني لويس سواريز، قادما من نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم.
ووقع لويس سواريز "البيستوليرو" على عقد مع إنتر ميامي لموسم 2024، ليلعب مجددا إلى جانب صديقه المقرب وزميله في فريق برشلونة سابقا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى نجمي الفريق الكتالوني السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اللذين فاز معهما بالدوري الإسباني 4 مرات في 5 سنوات.
ولفت لويس سواريز، الذي سيحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ37، في صفوف نادي غريميو، الذي سجل معه 26 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل البطولات، ليقود الفريق إلى لقبين هذا العام، وظفر أيضا بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي للموسم الماضي.
وأحرز سواريز هدفين في مرمى فلومينينسي (3-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ماراكانا" الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.


وقال لويس سواريز في بيان، إنه: "سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار لأبدأ. أنا جاهز للعمل وتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم".

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