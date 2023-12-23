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الغارديان تكشف قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2023 - أسماء

12/23/2023 5:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، عن قائمة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023، الذي اقترب من نهايته، والتي شهدت حضور النجم المصري محمد صلاح.
وتقدم الصحيفة الشهيرة قائمة سنوية لأفضل 100 لاعب في العالم، بناءً على تصويت 218 شخصًا، من بينهم لاعبو كرة قدم سابقون وصحافيون، مثل لاعب المنتخب الألماني وقائد بايرن ميونيخ السابق فيليب لام.
القائمة كاملة
إيرلينغ هالاند في المركز الأول وحضور عربي
وتحصل النجم النرويجي إيرلينع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على المركز الأول، كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، فيما جاء نجم ريال مدريد المتألق جود بيلينغهام في المركز الثاني، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثالث.
وجاء نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح في المرتبة السابعة من الترتيب، متفوقًا على كل من كيفين دي بروين (الثامن)، وفيكتور أوسيمين (التاسع)، رغم حصوله على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في المركز العاشر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في المرتبة الـ27.
وشهدت قائمة أفضل 20 لاعبًا لصحيفة الغارديان هيمنة من فريق مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا والحاصل على الثلاثية، بوجود 5 لاعبين من الفريق السماوي، بالإضافة إلى لاعب الفريق السابق إلكاي غوندوغان، الذي انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي.
ومن اللاعبين العرب، جاء ثنائي المنتخب المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وياسين بونو حارس الهلال السعودي رفقة النجم الجزائري رياض محرز في القائمة، حيث احتل الأول المرتبة الـ47 والثاني في المرتبة الـ58، فيما احتل رياض المركز الـ92.
ترتيب أفضل 20 لاعبًا من صحيفة الغارديان
إيرلينع هالاند - مانشستر سيتي
جود بيلينغهام – ريال مدريد
كيليان مبابي – باريس سان جيرمان
هاري كين – بايرن ميونخ
رودري – مانشستر سيتي
فينيسيوس جونيور – ريال مدريد
محمد صلاح – ليفربول
كيفين دي بروين – مانشستر سيتي
فيكتور أوسيمين – نابولي
ليونيل ميسي – إنتر ميامي
بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي
خفيتشا كفاراتسخيليا – نابولي
لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان
بوكايو ساكا – أرسنال
أنطوان غريزمان – أتلتيكو مدريد
إلكاي غوندوغان – برشلونة
روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة
مارتن أوديغارد – أرسنال
جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي
جمال موسيالا – بايرن ميونخ

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