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السيتي يحرز الخماسية التاريخية

12/23/2023 5:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكمل نادي مانشستر سيتي "خماسيته" التاريخية بفوزه الجمعة، على فلومينينسي البرازيلي 4-0، في نهائي مونديال الأندية.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه جوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.
وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 72عن طريق فيل فودين، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيني في الدقيقة 88.

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