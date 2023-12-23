حكم عراقي يعلق على قرار إيقافه بسبب وشم (صورة)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الحكم الدولي العراقي محمد طارق أحمد بيانا للاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد إيقافه مؤقتا من قبل لجنة الحكام بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة في أثناء المباريات.ويضع محمد طارق أحمد، وهو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، وشم أسد على فخذه الأيسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر.وجاء في بيان منشور عبر حساب "@iraqfpg" على موقع "إكس" ما يلي: "بصورة غريبة ومفاجئة لم تحدث في كل دوريات العالم واتحاداتها ظهر رئيس لجنة الحكام في اتحادنا الدكتور نجاح رحم في أحد البرامج التلفزيونية وبدلا من أن يعطي كل ذي حق حقه أخذ بالنيل مني بسبب تصرفات شخصية لا علاقة لها مطلقا بعالم التحكيم بل تعمد إيذائي نفسيا ومعنويا وتماشى مع ما يطرح في وسائل السوشال ميديا معلنا إيقافي عن التحكيم بسبب الوشم الذي زرعته في رجلي والذي لا تمنعه القوانين الدولية والمحلية مطلقا إذ جعل من اسمي سخرية كبيرة نلت بسببها السب والقذف لوالدي المرحوم الحكم الدولي طارق أحمد صاحب الفضل عليه.لذا أطالب بإحقاق الحق وإعادة كرامتي المهدورة إذ كان الأجدى برئيس لجنة الحكام الدفاع عن الحكام وليس جعلهم موضع سخرية من المتابعين واضع أمامكم تظلمي هذا وأمل من حضراتكم رد الاعتبار إلي والذي هو بالتأكيد رد اعتبار للصافرة العراقية من تصريحات فيسبوكية ومن الله التوفيقمع الشكر والتقدير..الحكم الدولي محمد طارق أحمد ".

وأوضح: "الوشم الذي أضعه ليس فيه إشارة عنصرية، فوشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين".



وأشار الحكم محمد طارق إلى أن: "الدستور العراقي لا يمنع ذلك فضلا عن النصوص القانونية التي أقرها الاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن طالما لا يمثل الوشم أي رسالة عنصرية. قدمت تظلما لدى الاتحاد العراقي، وسأقدم دعوى بخصوص ذلك في إحدى المحاكم".



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