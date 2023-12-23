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الهلال يرد على طلب الاتفاق

12/23/2023 5:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية موقف الهلال من إعارة نجمه إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير/ كانون الثاني المقبل.
وحسب برنامج "برا 18"، المذاع عبر قناة "SSC"، فإن مسؤولو الاتفاق تواصلوا شفهيا مع نظرائهم في الهلال للحصول على خدمات عبد الإله المالكي، نجم الزعيم، على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي، خصوصا في ظل عدم مشاركة اللاعب بصورة منتظمة.
لكن الهلال رد على الاتفاق بأنه لن يخوض في أي تفاصيل خاصة بإعارة لاعبيه لحين اتضاح الرؤية الفنية خلال الفترة المقبلة، تجنبا لإصابة لاعبيه الأساسيين.


ووفقا للبرنامج نفسه، أبلغ وكيل المالكي إدارة الاتفاق بأن استعارة اللاعب ستكلف النادي 10 ملايين ريال، إضافة إلى راتب مليون ريال.
ورغم أن إدارة الاتفاق ترى أن المبلغ كبير ومبالغ فيه، إلا أن إدارة النادي مازالت متمسكة بالحصول على خدمات اللاعب.
وأشار البرنامج إلى أن أكثر من ناد دخل في مفاوضات مع الهلال لضم لاعبيه على سبيل الإعارة، لكن إدارة الزعيم تنتظر التقرير الفني من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
يذكر أن ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق، صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة النصر أمس الجمعة بأن "النادي سيدخل فترة الانتقالات الشتوية بقوة، بحثا عن تدعيم صفوف الفريق".

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