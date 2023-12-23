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جيش الاحتلال: 472 قتيلاً منذ الـ7 أكتوبر و 140 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في غزة

12/23/2023 5:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل جندي في صفوفه، وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 472 جنديا، منذ 7 تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 تشرين الأول الماضي، نحو 140 قتيلا.


وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الجندي القتيل هو الرقيب عميت هود زيف 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 71 تشكيل هبارك (188)، قتل جراء إصابته بإطلاق صاروخي من الأراضي اللبنانية، استهدف منطقة شتولا خلال تنفيذه عملية تكتيكية هناك.

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