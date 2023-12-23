جيش الاحتلال: 472 قتيلاً منذ الـ7 أكتوبر و 140 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل جندي في صفوفه، وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 472 جنديا، منذ 7 تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 تشرين الأول الماضي، نحو 140 قتيلا.
وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الجندي القتيل هو الرقيب عميت هود زيف 19 عاما، مقاتل في الكتيبة 71 تشكيل هبارك (188)، قتل جراء إصابته بإطلاق صاروخي من الأراضي اللبنانية، استهدف منطقة شتولا خلال تنفيذه عملية تكتيكية هناك.
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