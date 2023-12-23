وفاة أربعة أطفال سوريين بانهيار غرفة نتيجة الأمطار في شمال لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي أربعة أطفال سوريين، بانهيار سطح غرفة نتيجة السيول الناتجة عن الأمطار، في بلدة حميص شمال لبنان.



وبحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني، تسبّبت الأمطار الغزيرة التي يشهدها لبنان بانجراف التّربة في بلدة حميص شمال لبنان، وسقوطها على سطح غرفة عند سفح الجبل، تقطنها عائلة من النازحين السوريين، ما أدّى إلى انهيار الغرفة ووفاة الأطفال.



وتسببت العاصفة المناخية القوية التي يشهدها لبنان، بأضرار مادية كبيرة جراء تساقط الأمطار وجرف التربة.



كما حاصرت المياه عشرات السيارات على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية لساعات، وفاض النهر الرئيسي في بيروت وقطع الأوتوستراد الساحلي.



بترا