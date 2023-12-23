سلمان بن ابراهيم: النجاح السعودي المبهر في استضافة كأس العالم للأندية يعتبر نجاحا للقارة الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النجاح السعودي المبهر في استضافة كأس العالم للأندية يعتبر نجاحا للقارة الآسيوية بأسرها كما أنه يترجم ما تحظى به الحركة الرياضية السعودية من رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما تحتله الرياضة من أولوية في رؤية 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وهنأ رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم المملكة العربية السعودية على نجاحها الكبير في استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 لكرة القدم التي اختتمت مساء الجمعة في مدينة جدة بتتويج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطلا للمسابقة على حساب فريق فلومينيسي البرازيلي.



واضاف : هذا النجاح يعزز مكانة السعودية على خارطة كرة القدم الدولية ويجسد جدارتها في احتضان الفعاليات الكروية العالمية عطفا على ما تمتلكه من بيئة جاذبة لتلك الفعاليات وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة وكفاءات بشرية قادرة على إدارة العملية التنظيمية بكل اقتدار.

وأشاد رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بجهود مختلف الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية على أدوارها المحورية في تأمين مختلف عوامل النجاح لاستضافة البطولة وخص بالشكر وزارة الرياضة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل بالاضافة الى مختلف الجهات ذات العلاقة.



وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية كانت ناجحة بامتياز من خلال التنظيم الرائع والحضور الجماهيري المتميز والمستويات الفنية القوية التي قدمتها الأندية المشاركة مبينا أن الصورة الزاهية للبطولة ستكون جزءا هاما من الإرث الكروي العالمي.

كما هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز فريق مانشستر سيتي بلقب البطولة للمرة الأولى، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد تتويجا للنجاحات اللافتة لنادي مانشستر السيتي في السنوات القليلة الماضية وتكريسا لمكانة النادي المرموقة على ساحة كرة القدم العالمية.