وفاة بحريني (59 عاماً) إثر تعرضه للغرق في أحد السواحل القريبة من منطقة الحد

وفاة بحريني (59 عاماً) إثر تعرضه للغرق في أحد السواحل القريبة من منطقة الحد
التاريخ
12/23/2023 5:11:18 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وفاة شخص بحريني (59 عاماً)، إثر تعرضه للغرق في أحد السواحل القريبة من منطقة الحد، والجهات المختصة تباشر اجراءاتها حيال الواقعة.
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