بابكو إنرجيز تنضم إلى إطار عمل شراكة النفط والغاز الميثان (OGMP 2.0)

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين، عن انضمامها إلى شراكة النفط والغاز الميثان 2.0 (OGMP 2.0) البرنامج الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة من النفط والغاز والتخفيف من آثاره.
وبموجب هذه الاتفاقية والانضمام إلى إطار عمل شراكة النفط والغاز والميثان، تلتزم الشركات الأعضاء بالإبلاغ سنويًا عن انبعاثات غاز الميثان الخاصة بها باستخدام الأساليب الأكثر دقة وأطر القياس القائمة على العلم، بدلاً من استخدام عوامل الانبعاثات العامة. يتم الإبلاغ عن الانبعاثات على أساس تشغيلي وغير تشغيلي في جميع الأصول.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص بابكو إنرجيز على استكشاف الفرص الحقيقية لتقديم حزمة من الحلول الفعالة لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف عملياتها التشغيلية والتجارية، وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والحد من هذه الانبعاثات تماشياً مع التزام مملكة البحرين بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، والمعلن على هامش مؤتمر الدول الأطراف السادس والعشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، والذي استضافته مدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر 2021.
من جانبه أكد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة: "أن الانضمام لإطار عمل شراكة النفط والغاز الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يتيح لنا الشمولية في تتبع ومقارنة التقدم والأداء عبر الشركات، وذلك من خلال التقييم والتحسين المستمر للخيارات التكنولوجيا الفعالة من حيث التكلفة والجودة والمخصصة لمعالجة المصادر غير المخففة خصوصاً وأن تقليل انبعاثات الميثان من عمليات الإنتاج تعد أحد أبرز الفرص العالمية للمحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة من خلال خفض غازات الاحتباس الحراري".
ويعد إطار عمل شراكة النفط والغاز الميثان، الوحيد القائم على القياس لقطاع النفط والغاز والذي يعمل على تحسين دقة وشفافية الإبلاغ عن انبعاثات الميثان، وهذا أمر أساسي لتحديد أولويات إجراءات التخفيف من غاز الميثان في هذا القطاع.
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