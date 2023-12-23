بابكو إنرجيز تنضم إلى إطار عمل شراكة النفط والغاز الميثان (OGMP 2.0)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين، عن انضمامها إلى شراكة النفط والغاز الميثان 2.0 (OGMP 2.0) البرنامج الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة من النفط والغاز والتخفيف من آثاره.

وبموجب هذه الاتفاقية والانضمام إلى إطار عمل شراكة النفط والغاز والميثان، تلتزم الشركات الأعضاء بالإبلاغ سنويًا عن انبعاثات غاز الميثان الخاصة بها باستخدام الأساليب الأكثر دقة وأطر القياس القائمة على العلم، بدلاً من استخدام عوامل الانبعاثات العامة. يتم الإبلاغ عن الانبعاثات على أساس تشغيلي وغير تشغيلي في جميع الأصول.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص بابكو إنرجيز على استكشاف الفرص الحقيقية لتقديم حزمة من الحلول الفعالة لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف عملياتها التشغيلية والتجارية، وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والحد من هذه الانبعاثات تماشياً مع التزام مملكة البحرين بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، والمعلن على هامش مؤتمر الدول الأطراف السادس والعشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، والذي استضافته مدينة غلاسكو الاسكتلندية في نوفمبر 2021.



من جانبه أكد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة: "أن الانضمام لإطار عمل شراكة النفط والغاز الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يتيح لنا الشمولية في تتبع ومقارنة التقدم والأداء عبر الشركات، وذلك من خلال التقييم والتحسين المستمر للخيارات التكنولوجيا الفعالة من حيث التكلفة والجودة والمخصصة لمعالجة المصادر غير المخففة خصوصاً وأن تقليل انبعاثات الميثان من عمليات الإنتاج تعد أحد أبرز الفرص العالمية للمحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة من خلال خفض غازات الاحتباس الحراري".

ويعد إطار عمل شراكة النفط والغاز الميثان، الوحيد القائم على القياس لقطاع النفط والغاز والذي يعمل على تحسين دقة وشفافية الإبلاغ عن انبعاثات الميثان، وهذا أمر أساسي لتحديد أولويات إجراءات التخفيف من غاز الميثان في هذا القطاع.