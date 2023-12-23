غدا.. انطلاق امتحانات نهاية الترم الأول بتجارة القاهرة

MENAFN - Youm7) أعلنت الدكتورة لبنى فريد القائم بعمل عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن بدء موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2023 / 2024 ، لطلاب مرحلة بكالوريوس والدراسات العليا، موضحة أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات غدا بالكلية، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الدكتورة لبنى فريد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكلية انتهت من إعلان جداول الامتحانات على موقع الكلية بالإضافة إلى أرقام الجلوس وأماكن أداء الطلاب الاختبارات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستقبال ما يزيد عن 50 ألف طالب وطالبة بالكلية لاداء الاختبارات ، التى تعقد حضوريا بالكلية ، اذ تم مراجعة قاعات ومدرجات الكلية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وأشارت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى التزام الكلية بتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الخاصة بضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ومواصفات الورقة الامتحانية والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.







