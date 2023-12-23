الجيش الصومالي يستهدف خلايا إرهابية بوسط البلاد

MENAFN - Youm7) أكدت القوات المسلحة الصومالية، تمكنها بالتعاون مع القوات الصديقة، من تدمير معقل منسوب لمليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" بجنوب إقليم "مدغ"، في ولاية "غلمدغ" الإقليمية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت، عن ضباط بالجيش الصومالي "إن العملية العسكرية المشتركة حققت الهدف المنشود من استهداف الخلايا الإرهابية في أحراش (جيح جيحك) الفاصلة بين منطقتي (عاد) و(عدلي) بالإقليم".

وأوضح الضباط أن الجيش الصومالي تمكن أيضا خلال العملية من تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين.



