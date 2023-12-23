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نادى الأسير الفلسطينى تنشر أسماء 32 شخصا أصدر الاحتلال أمر باعتقالهم

12/23/2023 4:21:58 AM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أصدرت وجدّدت أوامر الاعتقال الإداري بحق 32 معتقلا.

وأرفقت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، صدر اليوم السبت، قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداريّ بين (جديد وتجديد)، على النحو التالي:

1.
عبد السلام وليد خالد قوقا / الجبل الشمالي (4 أشهر)


2.
عرفات إبراهيم محمد قواسمة / الخليل (4 أشهر)


3.
محمد إبراهيم سلاش خمور / جنين (6 أشهر)


4.
محمود طالب خضر ذياب / طولكرم (6 أشهر)


5.
محمد أمجد سليمان رداد/ صيدا (6 أشهر)


6.
أحمد عبد الله حسين بشارات / فرعة جفتل (6 أشهر)


7.
بسام عمار روحي بعارة / نابلس (6 أشهر)


8.
علي أحمد عودة سلامة / نابلس (6 أشهر)


9.
محمد ياسين خليل جبر/ مخيم الدهيشة (6 أشهر)


10.
صبري ناهض موسى ابو شماس / طولكرم (5 أشهر)


11.
ضياء جميل عبد الله زواهرة / بيت لحم (4 أشهر)


12.
أحمد نصري رشيد صبارنة/ بيت امر (6 أشهر)


13.
أحمد عيد محمود غانم/ جنين (6 أشهر)


14.
خالد علي عبد اللطيف عيسى/ قلقيلية – (4 أشهر)


15.
رضا رزق عبد العزيز مسالمة /دورا (6 أشهر)


16.
محمد نادر محمد النتشة / الخليل (6 أشهر)


17.
محمد وائل محمد فرارجة/
مخيم الدهيشة (6 أشهر)


18.
علي سعيد علي بعران/ بيت أمر (6 أشهر)


19.
محمد مصطفى محمد الجياوي/ دير سامت (6 أشهر)


20.
أحمد عزمي عبد الرحمن حناتشة/ خرسة (6 أشهر)


21.
ياسين سمير مصطفى عرمان/ نابلس (6 أشهر)


22.
محمد مصطفى اسعد حسن/ جنين ( 4 أشهر)


23.
أمير لؤي احمد ابو عرجا/ طولكرم (6 أشهر)


24.
علي محمد علي مشارقة/مخيم جنين (6 أشهر)


25.
باسل جمال عزات جعبري/ جنين (6 أشهر)


26.
ساجي بهاء حماد حامد/ رام الله (6 أشهر)


27.
عامر منير عوني عبد الغني/ صيدا (6 أشهر)


28.
عبد الله سليمان حسن قطناني/نابلس (6 أشهر)


29.
جلال الدين رائد عبد المعز عمر/ سلواد (4 أشهر)


30.
عبد الرحمن عدنان عبد الرحمن عليان / نابلس (4 أشهر)


31.
مؤمن يحيى محمد أخرس/ عقبة جبر (4 أشهر)


32.
مخيمر مهيب فضل أيوب/ نابلس (4 أشهر)









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