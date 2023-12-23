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مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال المرافق والمشروعات الجارية بالسويس الجديدة

12/23/2023 4:21:55 AM
(MENAFN- Youm7) قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، والمهندسة نورا فؤاد تغيان، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، بزيارة تفقدية لمدينة السويس الجديدة، بهدف تقييم منظومة المرافق ومتابعة العمل بالمدينة، يرافقهما المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الجهاز.



وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنه تمت مناقشة إيجاد بدائل عملية، للاستفادة مما تم إنجازه من أعمال المرحلة الأولى لمشروع الغابة الشجرية بمدينة السويس الجديدة.



وفي هذا الشأن، وجه المهندس أشرف فتحي، بضرورة الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثنائيا في تنفيذ غابة شجرية، وكذلك ري السياج الشجري الجاري تنفيذه حول منطقة عتاقة الصناعية للحماية من الأتربة والغبار.




وفي جولتهم، تفقد مسئولو الإسكان، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة بطاقة ٥٢ألف متر مكعب/ يوم، وتم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة المحطة للقيام بدورها في استقبال مياه الصرف الصناعي بمنطقة عتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.



وأكد المهندس أشرف فتحي، المتابعة الدورية لمراحل المعالجة بالمحطة، وضرورة التزام الشركة المشغلة بالمتابعة الدقيقة لمراحل المعالجة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية لطاقم التشغيل والصيانة، والمعدات، والسيطرة على خط الانحدار، وسحب العينات الخارجية للمصانع، لضمان خروج مياه صرف معالج مطابقة لقوانين الصرف.



كما أكد أن الزيارة تؤكد الدعم الواضح من هيئة المجتمعات لتطوير المرافق، ودعم الخدمات لخلق بيئة استثمارية واعدة بالسويس الجديدة.



وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، والمهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز تقدم الأعمال
بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة الواعدة، وخاصة منطقة إسكان سكن لكل المصريين، وكذلك المنطقة الاستثمارية بالمدينة، للوقوف على سير العمل، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني '' سكن لكل المصريين " الذي يضم 86 عمارة 2064 وحدة سكنية أكثر من 76%.



وقالت مخلوف، إنه في قطاع البنية التحتية وتنفيذ المرافق للمرحلة العاجلة، بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه أكثر من 42%، وقطاع تنفيذ مرافق الصرف الصحي بنسبة 77%، وفي قطاع تنفيذ الطرق بنسبة 74%.



وفي منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة، والتي تضم (سوقا تجارية - حضانة - مدرسة)، بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ
8 محال بالسوق التجارية نسبة تنفيذ (90 ٪)، وقد بلغت نسبة الإنجاز بموقع تنفيذ الحضانة ( 33٪ )، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي 33 فصلا
36% .



وأكدت مخلوف، أن مدينة السويس الجديدة ستكون مجتمعا حضاريا متكاملا، يراعى البعد الاجتماعي، والمظهر الحضاري، كما ستضم مساحات خضراء، فضلاً عن توفير كافة الخدمات بها.
















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