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جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بشركة نقل الكهرباء

12/23/2023 4:21:55 AM
(MENAFN- Youm7) عقدت جامعة حلوان اختبارات لاختيار أفضل العناصر من الفنيين المتقدمين للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمبنى الامتحانات، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفى إطار أواصر التعاون المثمر والبناء بين جامعة حلوان
والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتمت الاختبارات على
ثلاث مراحل
لـ17 ألف متقدم، وفقاً للمواعيد المتاحة
لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأعرب الدكتور السيد قنديل عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على دعم المؤسسات الوطنية الكبرى لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة وذات الخبرة العالية لسوق العمل.
وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن المسابقة شهر يونيو الماضي، وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن أسماء المستوفين لشروط الوظائف التي أعلنت عنها الشركة، وكان قد تقدم لشغل الوظائف ما يزيد عن 25 ألف فني.

توافد المتقدمين لوظائف الكهرباء لاداء الاختبارات بجامعة حلوان

جامعة حلوان تستقبل اختبارات شركة الكهرباء








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