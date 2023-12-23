جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية للعمل بشركة نقل الكهرباء

(MENAFN
- Youm7) عقدت جامعة حلوان اختبارات لاختيار أفضل العناصر من الفنيين المتقدمين للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمبنى الامتحانات، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفى إطار أواصر التعاون المثمر والبناء بين جامعة حلوان
والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتمت الاختبارات على
ثلاث مراحل
لـ17 ألف متقدم، وفقاً للمواعيد المتاحة
لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأعرب الدكتور السيد قنديل عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على دعم المؤسسات الوطنية الكبرى لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة وذات الخبرة العالية لسوق العمل.
وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن المسابقة شهر يونيو الماضي، وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن أسماء المستوفين لشروط الوظائف التي أعلنت عنها الشركة، وكان قد تقدم لشغل الوظائف ما يزيد عن 25 ألف فني.
توافد المتقدمين لوظائف الكهرباء لاداء الاختبارات بجامعة حلوان
جامعة حلوان تستقبل اختبارات شركة الكهرباء
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