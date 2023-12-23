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وكيل الأزهر: مركز مصر الثقافى الإسلامى ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة

12/23/2023 4:21:54 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إن كتاب الله جمع الحضور فلأحكامه نعمل ونخضع، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حبل الله المتين والصراط المستقيم.



وأضاف خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن مركز مصر الثقافي الإسلامي، جاء ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة، معربا عن تهنئته بتجديد الثقة وتولي الرئيس السيسى فترة رئاسية جديدة.



وأهدي الحضور تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعواته الصادقة لحفظة كتاب الله، مؤكدا أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تؤكد أن خطوات التجديد من المؤسسات الدينية في إطار فهم القرآن معنا وفهما، لافتا إلى أن اختيار فرع الأسر القرآنية دليلا على أهمية الترابط الأسري التي تعين بعضها البعض على حفظة كتاب الله.



وتابع: "القرآن الكريم هو العمل الدائم والمعجزة الخالدة التي تعين الأمة وتحفظ أبنائها، وإن تواتر القرآن دليلا على أننا أمة لها تاريخ، وفصاحة ألفاظه تذكرنا بأننا أمة العلم والعمل".



واستكمل: "نسأل الله الفرج وَينصر الأخوة في فلسطين، وفي ظل هذا الجو المشحون الا ان القرآن الكريم به آيات الصبر ويعلمنا الصفح الجميل".



واختتم: "أهنئ أهل القرآن وأبشرهم بمنزلتهم من الله فهم أهل الله وخاصته، فمن لم يفز بالجائزة فقد فاز بكتاب الله".














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