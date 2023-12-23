ماراثون الخير.. المئات يتجولون فى شوارع لندن بزى بابا نويل لجمع تبرعات

MENAFN - Youm7) نزل المئات من المتزلجين وراكبي الدراجات إلى شوارع لندن وهم يرتدون ملابس سانتا كلوز لتقديم بعض الهتافات المرتبطة بعيد الميلاد أثناء جمع الأموال لأسباب خيرية، وأعرب المشاركون عن حماسهم لهذا الحدث، وعلقوا بأنه يساعد على توفير شعور "بالمجتمع"؛ ويجعل الأمر يبدو كما لو أن عيد الميلاد قد بدأ بشكل جيد وحقيقي،وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

بدوره، قال هارفي، رئيس مجموعة من مستخدمي الكراسي المتحركة والمتزلجين الذين يتزلجون معًا: "إنها واحدة من أكبر الفاعليات في لندن، وأنا أتطلع إليها كل عام لأنها حقًا تجمع المجتمع معًا، ومن الرائع أن أكون قادرًا على أن أكون جزءًا منه، على الرغم من أنني مستخدم للكراسي المتحركة".

وأضاف الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سافر إلى هذا الحدث من شرق لندن: "إنها متعة كبيرة، ومن المدهش أيضًا أن نرى الناس في لندن يشاهدوننا نتزلج حول العالم".

الجولة فى الشوارعجولة راكبى الدراجات

وشملت بعض الملابس البارزة غير سانتا كلوز، ملابس ارتدتها امرأة بدت وكأنها تحول نفسها إلى شجرة عيد ميلاد مضاءة، وتم تنظيم التزلج بواسطة

LondonSkate

و

London Friday Night Skate، حيث تم تخصيص الأموال التي تم جمعها من مبيعات التذاكر نحو "الحفاظ على زلاجات شوارع لندن المجانية على الطريق".

احد راكبى الدراجاتراكبى الدراجات