38 يوم حبس لفتاتين وقعتا ضحية عصابة دولية لتهريب المخدرات في مطار برازيلى

MENAFN - Youm7) قضت صديقتان 38 يومًا فى أحد السجون الألمانية بعد أن قام موظفون فى مطار برازيلى بوضع بطاقات أمتعتهم على حقائب مليئة بالمخدرات، حيث تم القبض على كاتينا بايا وجين باوليني، وكلاهما فى الأربعينيات من العمر، فى فرانكفورت للاشتباه فى تهريب المخدرات على المستوى الدولى بعد أن اكتشف الضباط 43 كجم من الكوكايين فى حقائب تحمل أسمائهما.

الصديقتان

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن تحقيقًا فى البرازيل وجد أن الثنائى الأبرياء وقعا ضحية عصابة دولية لتبادل الأمتعة فى مطار ساو باولو الدولى، ويبدو أن لقطات كاميرات المراقبة المروعة تظهر اللحظة التى قام فيها موظفو المطار بإخراج حقائب الصديقتين قبل إزالة الملصقات وإرفاقها بأمتعة المخدرات، فعندما وصلتا السيدتان إلى ألمانيا، تم القبض عليهما ظلماً وسجنهما لمدة 38 يومًا للاشتباه فى تهريبهما للمخدرات.

اثناء استبدال الملصقات

كان الصديقتان قد خططا لرحلة مدتها 3 أسابيع إلى أوروبا، حيث سافرا من مكان إقامتهما فى جويانيا بالبرازيل إلى برلين، مع رحلات جوية متصلة فى ساو باولو وفرانكفورت.

وقالت السيدة باوليني، وهى طبيبة بيطرية، لصحيفة The Sun: "كانت هذه التجربة برمتها بمثابة صدمة هائلة لنا ولعائلاتنا تم نقلى إلى غرفة بلا نوافذ، وبمجرد دخولى طلب منى أن أضع يدى على الحائط وقام بتقييد يدى قائلاً إننى رهن الاعتقال.. بدأت أسأل عن سبب اعتقاله لى، لكننى لم أستطع أن أفهم كلمة كوكايين لأنه كان يتحدث الألمانية.. استغرق الأمر منا 4 ساعات على الأقل لفهم ما حدث أخيرًا، حيث اضطرت الشرطة إلى استدعاء مترجم.. فعلمنا بوجود 43 كجم من الكوكايين فى الأكياس".

من كاميرات المراقبة

وأمضت المرأتان يومًا فى السجن قبل نقلهما إلى جلسة استماع، وبعد ذلك تم نقلهما إلى سجن للنساء لمدة 38 يومًا خارج فرانكفورت، وقالت السيدة بايا: "فى الليل، كنت أسمع كل هؤلاء النساء يبكين، ولا أعرف ما إذا كانت "جين" واحدة منهن لأننا كنا فى زنزانات منفصلة.. ولم نعد نستطيع إحصاء عدد المرات التى خضعنا فيها لعمليات التفتيش والتعرى، لقد كان الأمر مهينًا للغاية".