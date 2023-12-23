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من الحب ما قتل.. معجب مهووس بمغنية ماليزية دعاها للعشاء وأنهى حياتها صور

12/23/2023 4:21:52 AM
(MENAFN- Youm7) يصل هوس المعجبين بنجومهم فى الفن والرياضة إلى حد حب الجنون والامتلاك، الذى يجعلهم يطاردون نجمهم الخاص بشكل هستيرى قد يصل إلى حد إيذائه، وهذا ما جرى مع المغنية الماليزية، زو جيا لينج، التي
قُـتلت طعـنًا بعمر الـ 26 عامًا قبل زواجها بحبيبها لو يانج مع بداية 2024.


المغنية ولقطات اثناء طعنها

فحسب ما نشره موقع timesofindia قام أحد معجبي زو، البالغ من العمر 44 عامًا، بتتبعها لمدة عامين، إذ دعاها إلى تناول العشاء معه أكثر من مرة، ورغم رفضها المستمر، إلا أنها وافقت في النهاية على طلبه وحققت أمنيته بمقابلتها.


لحظة العثور علي جثتها

وبعد مغادرتهما المطعم، وقعت مشادة كلامية بينهما ما دفع الرجل إلى طعـنها 8 مرات قبل أن ينقل جثتها بالسيارة إلى مقر إقامته، وبعد محاولته إيقاظها والتي لم تأت بجدوى، قام المعتدي بإيذاء نفسه باستخدام نفس سـلاح الجـريمة، وحينما وصل رجال الشرطة إلى السيارة بعد تلقيهم مكالمة طوارئ من إحدى سيدات الحي، عثروا على "زو" جـثة هامدة على مقعد السيارة.

ورغم محاولة الجاني الانتـحار إلَّا أنه فشل ونقل إلى المستشفى، حيث اُحْتُجِز، وواصل الادعاء أن "زو" حبيبته أثناء اعتـقـاله.







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