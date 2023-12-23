الشرطة الصينية تغلق 34 ألف حساب على الإنترنت بسبب نشرها شائعات

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أن أجهزتها، في جميع أنحاء البلاد، أغلقت 34000 حساب على الإنترنت بسبب اختلاق شائعات أو نشرها، منذ بدء حملة الملاحقة في أبريل المنصرم.

وقال المسؤول بالوزارة لي تونج - خلال مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - إنه تم التعامل مع أكثر من 4800 قضية ذات صلة، ومعاقبة أكثر من 6300 شخص، مشيرا إلى أن الوزارة قررت اتخاذ عام 2024 كعام خاص لمكافحة الشائعات على الإنترنت، وستستخدم الحملة تدابير متعددة لضمان فعاليتها وتحقيق نتائج ملحوظة.

وأضاف أنه في عام 2023، اتخذت الشرطة الصينية أيضًا إجراءات صارمة ضد جرائم العنف السيبراني، مثل التشهير عبر الإنترنت والإهانة وانتهاك الخصوصية، وقد تعاملت مع 110 قضية في هذا الصدد حتى الآن.



