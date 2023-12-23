معارو الزمالك فى ميزان التقييم قبل ميركاتو يناير

MENAFN - Youm7) يضع مسئولو نادى الزمالك شباب القلعة البيضاء المعارين في الدورى على ميزان التقييم للحكم على مستواهم، وتقييم من يمكنه العودة إلى الفريق بعد انتهاء إعارته خصوصاً بعد تألق أكثر من لاعب.

ويتصدر هؤلاء اللاعبين حسام أشرف نجم فريق بلدية المحلة الذى أثبت أنه مهاجم من "طينة الكبار" وتحول إلى ماكينة أهداف مع فريقه بعدما نجح فى إثبات قدراته كواحد من ألمع النجوم فى بطولة دورى Nile حتى الآن، بعدما أحرز 6 أهداف فى 8 مباريات لعبها بشكل أساسى مع بلدية المحلة، لتنادى جماهير القلعة البيضاء بعودته فى أقرب فرصة.

نفس الحال ينطبق على أسامة فيصل مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلى، الذى يقدم مستويات جيدة مع فريقه، رغم النتائج السلبية، إلا أنه دائماً ما يكون حاضراً، وكانت مباراة المصري البورسعيدى في الدورى شاهدة على تألقه بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز الأول فى الدورى برباعية على الفريق البورسعيدى بتسجيله "هاتريك".

كذلك حمدى علاء لاعب الزمالك المعار إلى فريق سموحة الذى يعد من أفضل اللاعبين الشباب الذى يلعبون في مركز "وسط الملعب"، ويقدم مستوى جيداً مع الفريق السكندرى، ويعتمد عليه أحمد سامى بصفة أساسية مع الفريق حيث شارك فى 8 مباريات، وعلى الرغم من عدم تسجيله أي اهداف إلا أنه كان عنصراً مؤثراً مع الفريق.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24

يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.