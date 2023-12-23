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فورموسينيو يحذر لاعبى مودرن فيوتشر من انتفاضة بيراميدز فى السوبر

12/23/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) حذر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لاعبيه، من الانتفاضة الكروية المنتظرة من لاعبي بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، وذلك قبل اللقاء الذي يجمع مودرن فيوتشر وبيراميدز يوم الاثنين المقبل في أولى لقاءات بطولة السوبر والذي تستضيفه الإمارات.



وشدد مدرب مودرن فيوتشر، على أن لاعبي بيراميدز لديهم رغبة كبيرة في تعويض تراجع نتائج الفريق السماوي بدوري أبطال أفريقيا والتي كان آخرها الهزيمة أمام صن داونز بهدف نظيف في القاهرة، من خلال تقديم عروض قوية في بطولة السوبر.



ومن المقرر أن تنطلق
بطولة السوبر المحلى، يوم 25 من ديسمبر الجارى بمشاركة 4 فرق هى، فيوتشر، الأهلى، بيراميدز، وسيراميكا.





وستقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، والخسار إلى مباراة تحديد المركز الثالث.



وتنطلق مباريات نصف نهائى كأس السوبر المصري بمواجهة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يلاقى الأهلى نظيره سيراميكا في نفس اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.












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