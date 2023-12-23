3 لاعبين ينتظرون تحديد مصيرهم مع المصرى قبل ميركاتو يناير

MENAFN - Youm7) يترقب ثلاثي النادي المصري"عصام ثروت، كريم العراقي، وإيزي إيميكا" تحديد مصيرهم من التجديد للفريق البورسعيدي خلال الأيام المقبلة، خاصة أن عقودهم تنتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم الانتقال لأي نادٍ بشكل مجانى بنهاية الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، قد أدى مرانه الأول في معسكر بورسعيد أمس، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الاسماعيلي في الدوري، حيث عقد علي ماهر إجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح بعض الأمور الفنية، كما حضر عمرو الفقي أمين الصندوق بالمصري تدريبات الفريق لتحفيزهم.وغاب مروان حمدي مهاجم المصري عن معسكر الفريق المقام حالياً ببورسعيد، حيث كان النادي قد قرر بيع اللاعب فى يناير المقبل، ويواصل مروان حمدي تدريباته الانفرادية بالقاهرة.وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".