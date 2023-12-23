الأهلي يخوض مرانا صباحيا اليوم قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر

MENAFN - Youm7) يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مرانا صباحيا اليوم، السبت، فى السعودية استعداداً لمواجهة سيراميكا فى السوبر، حيث تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة أرورا اليابانى بكأس العالم للأندية والتى انتهت بفوز المارد الأحمر 4-2، تدريبات استشفائية منعاً للإجهاد، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات فى البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

وتطير بعثة فريق الكرة بالنادى

الأهلى

من السعودية

فى السادسة مساء اليوم، السبت، متوجهة إلى الإمارات، للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى

الأهلى

رحلة استكشاف فريق سيراميكا بمشاهدة مبارياته بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته بالسوبر المصري بحثاً عن تذكرة الصعود لنهائى البطولة.

الأهلى يستهل بطولة السوبر بمواجهة سيراميكا الاثنين المقبل على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها في المباريات المقبلة التي تتسم بالحسم في ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الإفريقى والدوري الإفريقى.