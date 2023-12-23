حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- الثالث والعشرون من ديسمبر

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1934 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يوقع اتفاقية مع شركة نفط الكويت المحدودة وهي شركة مسجلة في بريطانيا منحت بموجبها هذه الشركة حقا منحصرا فيها لتستكشف وتبحث أو تحفر الأرض لإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي أو الاسفلت والاوزوكريت والنفط الخام ومستخرجاتها أو المواد من جنسها.

1953 - تأسيس نادي الخريجين بهدف القيام بالنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يهيئ المكان والجو الملائمين لاجتماع فئة ذات مستوى عال من الثقافة وكان من بين اعضائه المؤسسين عبدالعزيز حسين وخليفة الغنيم ويعقوب الحمد ومرزوق الغنيم وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب وعبدالعزيز البحر.. وتمثل جمعية الخريجين امتدادا لهذا النادي.

1953 - خليفة شاهين الغانم ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 78 عاما وهو أحد أعضاء مجلس الشورى الأول في الكويت عام 1921 والمجلس التشريعي الأول عام 1938 كما كان عضوا في أول مجلس بلدي في الكويت.

1958 - افتتاح مستشفى الأمراض العصبية والنفسية في منطقة الصليبيخات وهو مكون من أربعة أجنحة وصيدلية ومشغل وقاعة سينما.

1978 - توقيع اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط في الكويت كمعهد عربي إقليمي إيمانا من حكومات الدول العربية بأهمية التخطيط لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

1991 - الكويت تستضيف الدورة ال12 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي حيث بارك المجلس للكويت حكومة وشعبا بعودة الشرعية وتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم.

2000 - وزارة التجارة والصناعة تعتمد قرار إنشاء السوق الموازي في الكويت بحيث تدرج فيه أسهم الشركات المساهمة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج في السوق الرسمي.

2000 - افتتاح سينما (آي ماكس) ذات البعد الثلاثي بالمركز العلمي الكويتي وهي الأولى من نوعها في المنطقة وتتسع السينما ل250 مشاهدا يتابعون من خلال شاشة عرض عملاقة الأفلام العلمية.

2001 - وزارة الصحة تعلن ارتفاع الضريبة على السجائر والتبغ من 70 في المئة إلى 100 في المئة تطبيقا لقرارات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2001 - حمود يوسف النصف ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 83 عاما وهو أحد أبرز رجالات الكويت وقد عمل رئيسا للجنة الجنسية في منطقة شرق عام 1960 وعضوا في المجلس البلدي بين عامي 1960 و1963 وعضوا في مجلس الأمة عام 1963 وتولى حقيبة وزارة الأشغال العامة بين عامي 1971 و1980.

2009 - مجلس الأمة يوافق بالإجماع على مشروع القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي.

2013 - المحكمة الدستورية ترفض طعونا بشأن صحة انتخابات مجلس الأمة (يوليو 2013) وتبطل عضوية أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك وتعلن فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة.

2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقرض مالي قرضا بقيمة 5ر8 مليون دينار لتمويل مشروع تطوير مطار باماكو - سينو.

2018 - شركة البترول الكويتية العالمية تعلن احتفالها بالتشغيل التجاري الرسمي لمشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون (مصفاة فيتنام) وذلك بعد الحصول على شهادة القبول الأولية والانتهاء من عملية التشغيل التجريبي. (النهاية)