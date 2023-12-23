حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- الثالث والعشرون من ديسمبر
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1934 - أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يوقع اتفاقية مع شركة نفط الكويت المحدودة وهي شركة مسجلة في بريطانيا منحت بموجبها هذه الشركة حقا منحصرا فيها لتستكشف وتبحث أو تحفر الأرض لإنتاج واستغلال الغاز الطبيعي أو الاسفلت والاوزوكريت والنفط الخام ومستخرجاتها أو المواد من جنسها.
1953 - تأسيس نادي الخريجين بهدف القيام بالنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يهيئ المكان والجو الملائمين لاجتماع فئة ذات مستوى عال من الثقافة وكان من بين اعضائه المؤسسين عبدالعزيز حسين وخليفة الغنيم ويعقوب الحمد ومرزوق الغنيم وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب وعبدالعزيز البحر.. وتمثل جمعية الخريجين امتدادا لهذا النادي.
1953 - خليفة شاهين الغانم ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 78 عاما وهو أحد أعضاء مجلس الشورى الأول في الكويت عام 1921 والمجلس التشريعي الأول عام 1938 كما كان عضوا في أول مجلس بلدي في الكويت.
1958 - افتتاح مستشفى الأمراض العصبية والنفسية في منطقة الصليبيخات وهو مكون من أربعة أجنحة وصيدلية ومشغل وقاعة سينما.
1978 - توقيع اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط في الكويت كمعهد عربي إقليمي إيمانا من حكومات الدول العربية بأهمية التخطيط لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1991 - الكويت تستضيف الدورة ال12 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي حيث بارك المجلس للكويت حكومة وشعبا بعودة الشرعية وتحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم.
2000 - وزارة التجارة والصناعة تعتمد قرار إنشاء السوق الموازي في الكويت بحيث تدرج فيه أسهم الشركات المساهمة التي لا تنطبق عليها شروط الإدراج في السوق الرسمي.
2000 - افتتاح سينما (آي ماكس) ذات البعد الثلاثي بالمركز العلمي الكويتي وهي الأولى من نوعها في المنطقة وتتسع السينما ل250 مشاهدا يتابعون من خلال شاشة عرض عملاقة الأفلام العلمية.
2001 - وزارة الصحة تعلن ارتفاع الضريبة على السجائر والتبغ من 70 في المئة إلى 100 في المئة تطبيقا لقرارات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2001 - حمود يوسف النصف ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 83 عاما وهو أحد أبرز رجالات الكويت وقد عمل رئيسا للجنة الجنسية في منطقة شرق عام 1960 وعضوا في المجلس البلدي بين عامي 1960 و1963 وعضوا في مجلس الأمة عام 1963 وتولى حقيبة وزارة الأشغال العامة بين عامي 1971 و1980.
2009 - مجلس الأمة يوافق بالإجماع على مشروع القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي.
2013 - المحكمة الدستورية ترفض طعونا بشأن صحة انتخابات مجلس الأمة (يوليو 2013) وتبطل عضوية أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك وتعلن فوز المرشحين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة.
2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقرض مالي قرضا بقيمة 5ر8 مليون دينار لتمويل مشروع تطوير مطار باماكو - سينو.
2018 - شركة البترول الكويتية العالمية تعلن احتفالها بالتشغيل التجاري الرسمي لمشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون (مصفاة فيتنام) وذلك بعد الحصول على شهادة القبول الأولية والانتهاء من عملية التشغيل التجريبي. (النهاية)
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