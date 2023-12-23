سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 33 سنتا ليبلغ 98ر81 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 98ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 65ر81 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنتا لتبلغ 07ر79 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا لتبلغ 56ر73 دولار. (النهاية)
خ م / ط أ ب
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