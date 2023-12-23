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بلدية غزة تعلن انهيار منظومة خدماتها

12/23/2023 4:21:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 كانون الأول (بترا) - أعلنت بلدية غزة اليوم السبت، عن انهيار منظومة خدماتها، مع استمرار العدوان الإسرائيلي وانقطاع الوقود بشكل تام.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 78 على التوالي، إذ تقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية والغربية لمخيم لجباليا الواقع في شمال القطاع، كما تشن الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت منازل وأراضي زراعية في عدد من المناطق بالقطاع، ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر هذه المناطق وتمنع دخول سيارات الإسعاف إليها.
وبحسب مصادر فلسطينية، تخوض قوات "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اشتباكات مسلحة منذ الأمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة جباليا، حيث أوقعت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.
--(بترا)
ي ف/أ م/ب ط
23/12/2023 11:59:40

MENAFN23122023000117011021ID1107650938

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