بلدية غزة تعلن انهيار منظومة خدماتها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 كانون الأول (بترا) - أعلنت بلدية غزة اليوم السبت، عن انهيار منظومة خدماتها، مع استمرار العدوان الإسرائيلي وانقطاع الوقود بشكل تام.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 78 على التوالي، إذ تقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية والغربية لمخيم لجباليا الواقع في شمال القطاع، كما تشن الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت منازل وأراضي زراعية في عدد من المناطق بالقطاع، ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر هذه المناطق وتمنع دخول سيارات الإسعاف إليها.
وبحسب مصادر فلسطينية، تخوض قوات "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اشتباكات مسلحة منذ الأمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بمنطقة جباليا، حيث أوقعت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.
--(بترا)
ي ف/أ م/ب ط
23/12/2023 11:59:40
MENAFN23122023000117011021ID1107650938
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