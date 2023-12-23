الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني 70 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني 70 شاحنة مساعدات لقطاع غزة
التاريخ
12/23/2023 4:21:36 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 23 كانون الأول (بترا) - أعلن الهلال الأحمر المصري تسليمه 70 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح المصري، إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.
وذكر الهلال الأحمر في بيان، أنه تم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
-- (بترا)
ن ا/أ م/ب ط
23/12/2023 11:32:45
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