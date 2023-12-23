الهلال الأحمر المصري يسلم نظيره الفلسطيني 70 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 23 كانون الأول (بترا) - أعلن الهلال الأحمر المصري تسليمه 70 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح المصري، إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكر الهلال الأحمر في بيان، أنه تم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

-- (بترا)

ن ا/أ م/ب ط

23/12/2023 11:32:45