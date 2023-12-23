تجارة عمّان تدعو تجار العاصمة للتحوط تحسبا للظروف الجوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا) - دعت غرفة تجارة عمّان أصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية في العاصمة، خاصة في وسط البلد، إلى أخذ الحيطة والحذر تحسبا للظروف الجوية السائدة بالمملكة حفاظاَ على سلامتهم والعاملين لديهم وممتلكاتهم.

وناشدت الغرفة التجار في بيان اليوم السبت، التعامل بجدية فيما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية والدفاع المدني وأمانة عمّان الكبرى والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، من تحذيرات وإرشادات تتعلق بالظروف الجوية المتوقعة لتلافي وقوع أية حوادث تلحق الضرر بالممتلكات.

وأكدت ضرورة تقيد التجار بالإرشادات التوعوية من مختلف الجهات المعنية التي تصدر خلال الظروف الجوية، حفاظا على الأرواح والممتلكات، ولتلافي تعرض منشآتهم وأعمالهم للمخاطر ولحوادث عارضة تكبدهم خسائر مالية.

وطالبت الغرفة التجار باتخاذ الاحتياطات الوقائية في تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية، وعدم تخزين البضائع بكميات كبيرة فيها، ورفع عتبات المحال التجارية بارتفاع مناسب عن مستوى الرصيف، لضمان عدم تدفق المياه إلى داخلها قدر الإمكان.

وبينت أن الالتزام بالإرشادات والتعليمات يساعد في تقليل الأضرار التي قد تنجم عن وقوع حوادث خلال الظروف الجوية المتوقعة وتسهم في حماية الممتلكات، مطالبة بعدم ترك البضائع بالمناطق المنخفضة.

ودعت الغرفة التجار لعدم التردد بالاتصال مع رقم طوارىء الأمن العام (911) او مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في أمانة عمان الكبرى، وعددم التردد بالتواصل مع الغرفة على الخط الساخن 064001400 – 080000777 او رقم الواتس اب 0790605060، في حال احتياجهم لأي خدمة.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

23/12/2023 10:46:57