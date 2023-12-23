41.60 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.90 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.80 و 37.10 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 294 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 335 دينارا.

وأشار في تصريح لــ (بترا)، إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف" نظرا لارتفاع الأسعار وإلغاء المناسبات الاجتماعية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبين إن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة، على ارتفاع ملحوظ مسجلا 2053 دولارا للأونصة الواحدة، بعد ظهور تأكيدات بخفض اسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأميركية العام المقبل.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

23/12/2023 10:44:39