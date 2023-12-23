أبو الغيط: قرار مجلس الأمن جاء متأخراً ورفض وقف إطلاق النار رخصة للقتل

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 23 كانون الأول (بترا) - اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يوم أمس الجمعة، والذي دعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، جاء متأخراً وأنه لازال بعيداً عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق النار الكامل في القطاع.

وشدد على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو رخصة للقتل، وأن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب.

وقال إن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف، نزولاً عند رغبة إسرائيل، وهو محاولة لمنع مجاعة في القطاع وإنقاذ البشر، وخاصة النساء والأطفال، من وضع كارثي، إلا أنه ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية، خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار.

وشدد على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإنما حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.

وطالب الولايات المتحدة بأن تُعيد قراءة الموقف وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية، بدلاً من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنزال عقاب جماعي وانتقام شامل من 2.3 مليون إنسان في القطاع.

واختتم أبو الغيط تصريحه، بأن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن معالجة الكارثة الإنسانية لا تكون بإجراءات جزئية أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجري في غزة.

-- (بترا)

ن ا/أ م/ب ط

23/12/2023 10:43:05