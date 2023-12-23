3980 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 23 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3980 طنا، منها 2579 طن خضار، و1074 طن فواكه، و 326 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و 45 قرشا، والبطاطا بين 25 و 40 قرشا، والبندورة بين 10 و 25 قرشا، والجزر بين 50 و 60 قرشا، والخيار بين 60 و 85 قرشا، والزهرة بين 15 و 25 قرشا، والليمون بين 35 و 50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.

--(بترا)

رح/ف ج

23/12/2023 07:55:48