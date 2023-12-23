أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف لـ بيتهوفن اليوم فى الأوبرا

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- Youm7) يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا غنائيا اليوم السبت بقيادة المايسترو هشام جبر ومصاحبة المغنيين السوبرانو داليا فاروق، والميتزوسوبرانو جولي فيظي، والتينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيفينيريا، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بأعياد الكريسماس وذلك في تمام الساعة 8 مساء على المسرح الكبير.
ويتضمن البرنامج السيمفونية الخامسة لـ مندلسون والعمل الشهير للموسيقار الألمانى العالمى بيتهوفن بعنوان القداس الاحتفالى للسوليست والكورال والأوركسترا، والذى يعد من أضخم الأعمال التى كتبها بيتهوفن حيث استمر فى تأليفه أربع سنوات منذ عام 1819 حتى عام 1824 وقدم لأول مرة فى السابع من أبريل من نفس العام فى مدينة سانت بطرسبورج.
أوركسترا القاهرة السيمفونى
جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم فى إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.
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