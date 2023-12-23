أوركسترا القاهرة السيمفونى يعزف لـ بيتهوفن اليوم فى الأوبرا

MENAFN - Youm7) يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا غنائيا اليوم السبت بقيادة المايسترو هشام جبر ومصاحبة المغنيين السوبرانو داليا فاروق، والميتزوسوبرانو جولي فيظي، والتينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيفينيريا، ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بأعياد الكريسماس وذلك في تمام الساعة 8 مساء على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج السيمفونية الخامسة لـ مندلسون والعمل الشهير للموسيقار الألمانى العالمى بيتهوفن بعنوان القداس الاحتفالى للسوليست والكورال والأوركسترا، والذى يعد من أضخم الأعمال التى كتبها بيتهوفن حيث استمر فى تأليفه أربع سنوات منذ عام 1819 حتى عام 1824 وقدم لأول مرة فى السابع من أبريل من نفس العام فى مدينة سانت بطرسبورج.

أوركسترا القاهرة السيمفونى

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم فى إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.