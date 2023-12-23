60 عاما على أم العروسة.. سبب اختيار عاطف سالم لعماد حمدى فى الفيلم

MENAFN - Youm7) يمر اليوم السبت 60 عامًا على عرض فيلم "أم العروسة "، حيث طرح الفيلم فى 23 ديسمبر 1963، والفيلم أحد أهم كلاسيكيات السينما المصرية والعربية، وهو بطولة تحية كاريوكا وعماد حمدى وسميرة أحمد وحسن يوسف ويوسف شعبان ومديحة سالم، وتأليف عبد الحميد جودة السحار وإخراج عاطف سالم.

تدور أحداث الفيلم حول الأم زينب والأب حسين أفندى، والذى يعمل كأمين خزنة بإحدى المصالح الحكومية، يكافح في حياته اليومية من اجل توفير معيشة جيدة لأبنائه السبع.

ومحاولة تجهيز ابنته الكبرى أحلام التي وصلت لسن الزواج وأختها نبيلة الطالبة في الثانوية العامة، ليقعا في حب جلال وابن خالته شفيق فيذهب لخطبة أحلام، ويبدأ حسين أفندي معاناته في مصاريف زواج ابنته فيقرر اختلاس مبلغ من عهدته المالية فى الشركة التى يعمل بها بنية رده فيما بعد.

وفى أحد اللقاءات التليفزيونية قال المخرج عاطف سالم عن سبب اختياره للفنان عماد حمدي في فيلم أم العروسة "أنا بتربطني بـ عماد حمدي علاقة صداقة قوية، وقدراته ممكن أي حد يتكلم عنها، وطبعا قمة أعماله معايا هو أم العروسة، وبعدين أم العروسة ده بعد ما كان عماد حمدي الحبيب، فجأة يطلع أب لـ7 عيال كانت مغامرة، لكن لإيمانه بيا وافق وكانت فتحة خير عليه أنا كنت شايفه للدور ده ميه في الميه محدش ينفع مع تحية كاريوكا غيره هي عصبية وهو عصبي، ووجهة نظري فيه دي خبرة بقي أنا بحس".