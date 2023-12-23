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كوميدى وأكشن.. السينمات تستقبل 4 أفلام جديدة 4 يناير المقبل

12/23/2023 4:21:27 AM
(MENAFN- Youm7) تستقبل السينمات خلال الأيام المقبلة عددا من الأفلام الجديدة، التى تنافس فى موسم رأس السنة الميلادية 2024، ومنتصف العام الدراسى، إذ يشهد يوم 4 يناير المقبل عرض 4 أفلام جديدة متنوعة ما بين الأكشن والكوميدى والاجتماعى.
فيلم عصابة عظيمة أعلنت النجمة إسعاد يونس طرح فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، التى تعود به إلى السينما بعد غياب 4 يناير المقبل، وبدأت خلال الأيام الماضية عملية دعاية مكثفة للعمل من خلال برومو وبوسترات تشويقية.
فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول،
وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

عصابة عظيمة
فيلم الإسكندرانى وفى نفس اليوم يعرض فيلم الإسكندرانى بطولة النجم أحمد العوضى، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة ومعالجة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أيضا بجوار العوضى كل من: زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.
وتدور أحداث العمل فى إطار الأكشن والإثارة فى محافظة الإسكندرية حول "بكر الإسكندرانى"، والعديد من الصراعات التى تواجهه.

فيلم الاسكندراني
فيلم أنا وابن خالتى كما يعرض فيلم أنا وابن خالتى
فى نفس اليوم،
وهو من بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.
وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

أنا وابن خالتي
فيلم الحريفة ومن الأفلام أيضا التى تعرض فى 4 يناير فيلم "الحريفة"، وهو من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومن المقرر أن يضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

الحريفة








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