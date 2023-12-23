عام فقد فيه نجله واستقبل حفيدته وأحيا حفلات ناجحة.. عيد ميلاد جورج وسوف

MENAFN - Youm7) يحتفل، اليوم السبت، سلطان الطرب جورج وسوف بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 23 ديسمبر، وهذه السنة كانت صعبة على جورج وسوف بسبب رحيل نجله الكبير وديع، فى بداية شهر يناير الماضى بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة".

وبعد 40 يوما على وفاة نجله استقبل الفنان جورج وسوف، حفيدته الجديدة من ابنه "جونيور" وأطلق عليها اسم "آميا"، كما طرح جورج أغنية جديدة بعنوان "نصّ عمرى" يرثى فيها ابنه وديع بعد مرور أربعين يوما على وفاته والأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

ورغم أنها سنة صعبة على جورج وسوف إلا أنه تجاوز أحزانه، وأحيا عددا من الحفلات الناجحة فى عدد من البلاد العربية فى دبى بالإمارات، وفى قطر وفى طابا وفى الأردن، كما طرح سلطان الطرب أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالى"، والأغنية تلحين محمد يحيى وكلمات الشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وظهرت في الفيديو كليب النجمة ديمة قندلفت.

بدأت قصته مع الفن عندما صعد على خشبة المسرح لأول مرة بحفل مدرسى، وأبدع فى موال قد حفظه عن والده، ومن ثم انهالت عليه العروض لإحياء الكثير من الحفلات بمدينة دمشق، ليأتيه عرض للسفر إلى لبنان وهو لم يتجاوز سن الـ16 من العمر.

ومن أبرز أغانى جورج وسوف خلال مسيرته الفنية "كلام الناس"، "سهرت الليل"، "طبيب جراح"، "يوم الوداع"، "صابر وراضي" بالإضافة لقائمة طويلة من الأغانى الذى اشتهر بها.