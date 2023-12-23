طريقة عمل طاجن السمك بالبطاطس والرمان

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- Youm7) السمك من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء نظرا لفوائده الصحية، فجميع أطعمة السي فود من أفضل ما يتم تقديمه في فصل الشتاء وتعتبر من الوجبات المغذية للأطفال، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عم طاجن السمك بالبطاطس والرمان وفقًا لما أشارت إليه الشيف مي صيام.
طاجن السمك بالبطاطس طريقة عمل طاجن السمك بالبطاطس: المكونات:
شرائح طماطم
كرفس مفروم
بطاطس شرائح
فلفل الوان
حبة فلفل حلو
بصل شرائح
سمك على حسب الرغبة
ثوم
بهارات
زبدة
عود شبت
عود روزماري
ليمون
حبات رمان
زيت زيتون
طريقة تحضير طاجن السمك بالبطاطس :
في البداية قومي بغسيل السمك بشكل جيد
ثم ضعيه في مصفاه حتى تتخلصي من أي بقايا مياه عالقة
حضري جميع المكونات وفرمها بطريقة جيدة
قومي بتتبيل السمك لفترة تتراوح من 40 لـ 60 دقيقة
حضري
الصينية
المفضلة لديك مضاف إليها ملعقة من زيت الزيتون، وشرائح البصل وعود روزماري وضعيها على النار
ضيفي البطاطس وقومي برص السمك ثم طبقة أخرى من البطاطس وهكذا لحين
الانتهاء
قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180
لمدة
30 دقيقة مع المتابعة حتى تمام النضح
وعند التقديم زينيه بحبات الرمان.
طاجن سمك
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