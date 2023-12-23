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طريقة عمل طاجن السمك بالبطاطس والرمان

12/23/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Youm7) السمك من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء نظرا لفوائده الصحية، فجميع أطعمة السي فود من أفضل ما يتم تقديمه في فصل الشتاء وتعتبر من الوجبات المغذية للأطفال، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عم طاجن السمك بالبطاطس والرمان وفقًا لما أشارت إليه الشيف مي صيام.


طاجن السمك بالبطاطس طريقة عمل طاجن السمك بالبطاطس: المكونات:

شرائح طماطم

كرفس مفروم

بطاطس شرائح

فلفل الوان

حبة فلفل حلو

بصل شرائح

سمك على حسب الرغبة

ثوم

بهارات

زبدة

عود شبت

عود روزماري

ليمون

حبات رمان


زيت زيتون

طريقة تحضير طاجن السمك بالبطاطس :

في البداية قومي بغسيل السمك بشكل جيد
ثم ضعيه في مصفاه حتى تتخلصي من أي بقايا مياه عالقة


حضري جميع المكونات وفرمها بطريقة جيدة


قومي بتتبيل السمك لفترة تتراوح من 40 لـ 60 دقيقة


حضري
الصينية
المفضلة لديك مضاف إليها ملعقة من زيت الزيتون، وشرائح البصل وعود روزماري وضعيها على النار


ضيفي البطاطس وقومي برص السمك ثم طبقة أخرى من البطاطس وهكذا لحين
الانتهاء


قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180
لمدة
30 دقيقة مع المتابعة حتى تمام النضح
وعند التقديم زينيه بحبات الرمان.


طاجن سمك





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