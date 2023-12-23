توقعات الأبراج 2024.. 6 أبراج تنتظر تغيرات كبيرة فى حياتها العام المقبل

(MENAFN
- Youm7)
فى بداية السنة الجديدة يهتم العديد من الناس بتوقعات الأبراج، ويعود ذلك إلى رغبتهم في الحصول على نظرة مسبقة عما قد ينتظرهم خلال العام القادم، ويعتقد البعض أن توقعات الأبراج قد تقدم لهم توجيهًا أو توضيحًا لمسارات حياتهم المحتملة في المستقبل، أو على الأقل يعتبرونها مصدرًا للتسلية والمحادثات الاجتماعية في بداية السنة الجديدة، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع رئيف رأفت خبير علم الأرقام أبرز توقعات علم الفلك لأصحاب 6 أبراج، والتي يتوقع أن تحدث تغيرات في حياتهم خلال العام المقبل.
سيدة متقدمة
توقعات الأبراج
لـ 2024: برج القوس:
يتوقع علماء الفلك لمولود برج القو عددا كبيرا من التغيرات في حياته، لكنه بحاجة لإعادة التفكير فيما يخص حياته العاطفية، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة الأولى من السنة يمكن أن يحصل برج القوس على شغل جديد ويشغل منصبا جديدا. برج الدلو:
برج الدلو من الأبراج كثيرة السعى نحو تحقيق الأهداف، لكنه يعانى من عدم الالتزام بقراراته العاطفية مع شريك حياته، لذا لا بد أن يكون أكثر حرصًا من حدوث انفصال بينه وبين شريك حياته، وأن يبتعد عن التفكير في الماضي، لكن يمكن أن يحصل على المال عن طريق بيع عقار. برج الجوزاء:
يشعر برج الجوزاء بداية التغيرات في حياته من نهاية هذا العام وبداية العام الجديد، حيث يمكن أن يحصل مولود الجوزاء على عدد كبير من القرارات التي تخص العمل، وبعض القرارات التي تخص العائلة، فحاول أن تكون أكثر حرصًا عند اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يحصل على سيارة جديدة أو يمكن أن يستبدل سيارته. برج السرطان:
يمكن أن يحصل لبرج السرطان تغيرات تحمل الجانب الإيجابي والجانب السلبي، لذا يفضل أن يأخذ حذره من شريكه في بعض الأوراق، وأن يلتزم الصمت، ويحاول أن يفكر بشكل جيد بالاستعانة بالبعض من المقربين وأصحاب الخبرات، أيضًا في بداية العام الجديد يمكن أن حصل على نجاح بالدراسة ويحصل على نتائج عالية. برج الثور:
أصحاب برج الثور من الشخصيات التي يشغلها البحث عن المناصب بشكل دائم، لذا يمكن أن يحصل على منصب مهم في حياته التعليمة في حالة الدراسة يمكن أن يحصل على الدكتوراه بسهولة وبدون دخول في مشكلات، أيضًا بداية العام الجديد يمكنه أن يغير مكان إقامته. برج الحمل:
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يحصل على هدايا مالية ومعنوية، وأن يلمع نجمه في السماء خلال البداية
من العام الجديد، لكن يجب أن ينتبه على صحته بشكل دائم ويتابع طبيبه، أيضًا يمكن أن يكون هناك منصب فى انتظاره.
توقعات الفلك لبعض الأبراج
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