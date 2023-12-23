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توقعات الأبراج 2024.. 6 أبراج تنتظر تغيرات كبيرة فى حياتها العام المقبل

12/23/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Youm7)

فى بداية السنة الجديدة يهتم العديد من الناس بتوقعات الأبراج، ويعود ذلك إلى رغبتهم في الحصول على نظرة مسبقة عما قد ينتظرهم خلال العام القادم، ويعتقد البعض أن توقعات الأبراج قد تقدم لهم توجيهًا أو توضيحًا لمسارات حياتهم المحتملة في المستقبل، أو على الأقل يعتبرونها مصدرًا للتسلية والمحادثات الاجتماعية في بداية السنة الجديدة، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع رئيف رأفت خبير علم الأرقام أبرز توقعات علم الفلك لأصحاب 6 أبراج، والتي يتوقع أن تحدث تغيرات في حياتهم خلال العام المقبل.


سيدة متقدمة


توقعات الأبراج
لـ 2024: برج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القو عددا كبيرا من التغيرات في حياته، لكنه بحاجة لإعادة التفكير فيما يخص حياته العاطفية، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة الأولى من السنة يمكن أن يحصل برج القوس على شغل جديد ويشغل منصبا جديدا.


برج الدلو:

برج الدلو من الأبراج كثيرة السعى نحو تحقيق الأهداف، لكنه يعانى من عدم الالتزام بقراراته العاطفية مع شريك حياته، لذا لا بد أن يكون أكثر حرصًا من حدوث انفصال بينه وبين شريك حياته، وأن يبتعد عن التفكير في الماضي، لكن يمكن أن يحصل على المال عن طريق بيع عقار.

برج الجوزاء:

يشعر برج الجوزاء بداية التغيرات في حياته من نهاية هذا العام وبداية العام الجديد، حيث يمكن أن يحصل مولود الجوزاء على عدد كبير من القرارات التي تخص العمل، وبعض القرارات التي تخص العائلة، فحاول أن تكون أكثر حرصًا عند اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يحصل على سيارة جديدة أو يمكن أن يستبدل سيارته.

برج السرطان:

يمكن أن يحصل لبرج السرطان تغيرات تحمل الجانب الإيجابي والجانب السلبي، لذا يفضل أن يأخذ حذره من شريكه في بعض الأوراق، وأن يلتزم الصمت، ويحاول أن يفكر بشكل جيد بالاستعانة بالبعض من المقربين وأصحاب الخبرات، أيضًا في بداية العام الجديد يمكن أن حصل على نجاح بالدراسة ويحصل على نتائج عالية.

برج الثور:

أصحاب برج الثور من الشخصيات التي يشغلها البحث عن المناصب بشكل دائم، لذا يمكن أن يحصل على منصب مهم في حياته التعليمة في حالة الدراسة يمكن أن يحصل على الدكتوراه بسهولة وبدون دخول في مشكلات، أيضًا بداية العام الجديد يمكنه أن يغير مكان إقامته.

برج الحمل:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يحصل على هدايا مالية ومعنوية، وأن يلمع نجمه في السماء خلال البداية
من العام الجديد، لكن يجب أن ينتبه على صحته بشكل دائم ويتابع طبيبه، أيضًا يمكن أن يكون هناك منصب فى انتظاره.


توقعات الفلك لبعض الأبراج





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