أول مطعم فى العالم يعمل به طهاه وجرسونات آليون.. بيعملوا بطاطس وفراخ مقلية

MENAFN - Youm7) اعتدنا عند الجلوس بأحد المطاعم أن يأتي إلينا رجل أو امرأة حسنة المظهر ترتدى زى المطعم المطبوع عليه شعاره، ولكن مع تطور العصر ووسائل التكنولوجيا فالأمر اختلف تماماً، حيث استعان مطعم " CaliBurger "في باسادينا بكاليفورنيا بطهاه آليون ليقلبون البرجر عند طهيه ويحضرون البطاطس المقلية للزبائن، وبهذا يكون أول مطعم فى العالم يستعين بطهاه آليون، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ذراع إنسان آلى تطهو البرجر

ويعمل روبوت طهي والحاصل على براءة اختراع ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ويسمى Flippy. ، بالمطعم وأكد صانعيه على إن " CaliBurger "هو أول مطعم في العالم تتم عمليات الطلب والطهي بشكل آلي بالكامل، و" Flippy "، هو المسئول عن قلى قطع الدجاج والبطاطس المقلية، ويقوم زميله الطاهى الآلى الذى يدعى "BurgerBot" بشواء الفطائر، ويقوم الإنسان الآلى الآخر " PopID "، بنظام الدفع البيومتري، بتلقي الطلبات من العملاء.

وحصل Flippy على وظيفته الأولى في تحضير الوجبات السريعة في عام 2017 ، حيث قدم خدماته في 50 مطعمًا من مطاعم CaliBurger بعد التدريب.

آليون يطهون الطعام

وكانت الشركة تتوقع افتتاح CaliExpress by Flippy هذا الشهر، وفقًا لمجلة Forbes ، لكن متحدثًا باسم الشركة أخبر أن موقع باسادينا سيتم "افتتاحه قريبًا" في عام 2024.

إنسان آلى آخر يقلى البطاطس





وكان صرح روب كاربنتر، مؤسس شركة Valyant AI، لشبكة Fox News في شهر مايو الماضي، أنه من المحتمل فقدان الملايين لوظائفهم خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، حيث تحل الروبوتات وأكشاك الكمبيوتر محل معظم أدوار الوجبات السريعة.





وقال رائد أعمال الذكاء الاصطناعي: "سنشهد قفزة الذكاء الاصطناعي من مرافق المعالجة والتصنيع في المكاتب الخلفية إلى الوظائف التي تواجه المستهلك، والواجهة الأمامية، والوظائف التقليدية المخصصة للإنسان فقط".































