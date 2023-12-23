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وزير المالية يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بالوزارة

12/23/2023 4:21:20 AM
(MENAFN- Youm7) شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج بين العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين تقدموا للحصول على التأشيرات الثمانية والثلاثين للحج، التي وافقت عليها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء، معربًا عن أصدق التهاني للعاملين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة، قائلًا: «ادعوا لمصر.. بدوام الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار».



أكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، أن 203 من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم 26 اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.



أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام 13 جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين 24 شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.



والفائزون بتأشيرات الحج هم: محمد عبد المحسن محمود عطية، أميمة فوزي محمد عبد القادر، منال محمد عبد الحميد محمد «الديوان العام»، ومحمد عبد الوهاب محمد، داليا إبراهيم حسين إبراهيم، زينب علي محمد أحمد «قطاع الوكيل الدائم»، وفادي فاروق عبد الفتاح موسى، وليلى محمد إبراهيم عبد الحليم، وأمل سعيد محمد عمر هيكل، وعبد الحليم دياب عبد الحليم دياب، واعتدال محمود عبد العال، حنفي محمود طايع مرسي، وأحمد سيد محمود عوض، ودعاء قابيل حسين الخطيب، منير عبد النبي عبد العزيز عبد النبي، وجمال طنطاوي منير يوسف، وأمل محمد محمد لبن، وإيمان يوسف محمد طمان، وراوية عبد العليم دسوقي خالد «مصلحة الضرائب المصرية» ورضا عبد المنعم محمد مبروك، وشعبان محمد محمد السيد، وعبير السيد وعبد السلام إبراهيم، وأحمد علي حسن علي، وطارق جابر إبراهيم شعبان، وكريمة فتح الله أحمد محمد أبو زيد، وطلعت محمد إبراهيم صقر «مصلحة الجمارك» ومروة علي طه عبد الجواد، وفاطمة إمام أحمد رجب، ومديحة عبد الواحد محمد عبد الواحد «الضرائب العقارية» ونجلاء فتحي محمد علي صقر، وهالة عبد العليم أحمد خطاب، وآمال محمد محمد أبو كبير، وهالة محمد حسين السنباوي، ومنال محمد فتحي عبد المؤمن، وسومة عبد الوهاب محمد السيد، ومحمد فاروق مرسي البرقي «قطاع الحسابات والمديريات المالية» والذين اقتربوا من سن المعاش هم: جميل عبد الحكيم علي صالح من مصلحة الضرائب، وعبد الفتاح أحمد عبد الكريم من مصلحة الجمارك.



حضر مراسم إجراء القرعة أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.












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