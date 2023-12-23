قراءة فى المجموعة القصصية محبون للكاتب اليابانى ياسونارى كاواباتا

(MENAFN
- Youm7) قدمت الكاتبة سارة نويجى عبر صفحة المركز القومى للترجمة قراءة فى المجموعة القصصية "محبون" للكاتب الياباني ياسوناري كاواباتا
بترجمة وليد فاروق إبراهيم.
وقالت: إن الناظر في بحور الأدب الشرقي منه والغربي لا ينبغي أن يفوته الاطلاع على آداب الشرق الأقصى البعيد، فالقارئ العربي اعتاد الاطلاع على الآداب الأوروبية بشكل أساسي في مقابل الآداب العالمية الأخرى.
وإذا ما اطلعنا على المجموعة القصصية لأديب نوبل الياباني ياسوناري كاواباتا "محبون" والتي ترجمها لنا عن اليابانية مباشرة وليد إبراهيم بسلاسة واضحة، نجدنا إزاء أديب استطاع أن ينقل لنا تناقضات المشاعر الإنسانية بلغة عذبة عبر قصص المجموعة التسعة،لتبدو كلوحات رقيقة تصور معاني المحبة والفراق.
ففي قصته الثانية "حلم امرأة" استطاع كاواباتا وصف مشاعر الطرفين بدقة بالغة، فالقصة تصف زواجاً مرتباً يغوص من خلاله في أعمق أعماق كل من البطل والبطلة، ليؤكد ن الأوهام قد تكبل قلباً رقيقاً بلا ذنب.
وفي قصته "رسالة شامة" تتضح الرمزية فى العنوان كما لو أن الشامة إنما هى تجسد كل مخاوف الإنسان ومشاعره المضطربة، فبطلة القصة كانت على الدوام تحاول التخلي عن عادة لمسها، لكنها ظلت لوقت طويل لا تقدر على تجاهلها أو الابتعاد عنها
أما في "غادة السنونو" فثمة مقارنة بين الشرق والغرب، مع آمال بتقاربهما في المستقبل القريب، فالقصة تتحدث عن عروسين عائدين عبر القطار بعد أن قضيا إجازة الزواج، بينما ينظران في إعجاب لطفلة مختلطة جاءت أمها الأوروبية لتعيش حياتها في اليابان.
وجاءت قصته "شخص يرحل" ليجعل كاواباتا الانفجار بجبل "أساما" معادلاً لذلك الانفجار الذي يفور في نفسه الداخلية إلى حد تجمد الدموع في عينيه ورغبته في البكاء، فالبطل هنا يحب "هيروكو" التي لا تشعر بشيء تجاهه وتختار الزواج من شخص لا تعرفه.
إن في كل قصة خلال مجموعته ما يعكس المشاعر الإنسانية العميقة، تلك الموجودة داخل أغوار كل شخص لكن لا يبوح بها أحد، خاصة وأنه أحد مؤسسي "المدرسة الحسية الجديدة" التي تعتمد اللغة الشعرية في أعمالها.
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