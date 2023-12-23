قراءة فى المجموعة القصصية محبون للكاتب اليابانى ياسونارى كاواباتا

MENAFN - Youm7) قدمت الكاتبة سارة نويجى عبر صفحة المركز القومى للترجمة قراءة فى المجموعة القصصية "محبون" للكاتب الياباني ياسوناري كاواباتابترجمة وليد فاروق إبراهيم.

وقالت: إن الناظر في بحور الأدب الشرقي منه والغربي لا ينبغي أن يفوته الاطلاع على آداب الشرق الأقصى البعيد، فالقارئ العربي اعتاد الاطلاع على الآداب الأوروبية بشكل أساسي في مقابل الآداب العالمية الأخرى.

وإذا ما اطلعنا على المجموعة القصصية لأديب نوبل الياباني ياسوناري كاواباتا "محبون" والتي ترجمها لنا عن اليابانية مباشرة وليد إبراهيم بسلاسة واضحة، نجدنا إزاء أديب استطاع أن ينقل لنا تناقضات المشاعر الإنسانية بلغة عذبة عبر قصص المجموعة التسعة،لتبدو كلوحات رقيقة تصور معاني المحبة والفراق.

ففي قصته الثانية "حلم امرأة" استطاع كاواباتا وصف مشاعر الطرفين بدقة بالغة، فالقصة تصف زواجاً مرتباً يغوص من خلاله في أعمق أعماق كل من البطل والبطلة، ليؤكد ن الأوهام قد تكبل قلباً رقيقاً بلا ذنب.

وفي قصته "رسالة شامة" تتضح الرمزية فى العنوان كما لو أن الشامة إنما هى تجسد كل مخاوف الإنسان ومشاعره المضطربة، فبطلة القصة كانت على الدوام تحاول التخلي عن عادة لمسها، لكنها ظلت لوقت طويل لا تقدر على تجاهلها أو الابتعاد عنها

أما في "غادة السنونو" فثمة مقارنة بين الشرق والغرب، مع آمال بتقاربهما في المستقبل القريب، فالقصة تتحدث عن عروسين عائدين عبر القطار بعد أن قضيا إجازة الزواج، بينما ينظران في إعجاب لطفلة مختلطة جاءت أمها الأوروبية لتعيش حياتها في اليابان.

وجاءت قصته "شخص يرحل" ليجعل كاواباتا الانفجار بجبل "أساما" معادلاً لذلك الانفجار الذي يفور في نفسه الداخلية إلى حد تجمد الدموع في عينيه ورغبته في البكاء، فالبطل هنا يحب "هيروكو" التي لا تشعر بشيء تجاهه وتختار الزواج من شخص لا تعرفه.

إن في كل قصة خلال مجموعته ما يعكس المشاعر الإنسانية العميقة، تلك الموجودة داخل أغوار كل شخص لكن لا يبوح بها أحد، خاصة وأنه أحد مؤسسي "المدرسة الحسية الجديدة" التي تعتمد اللغة الشعرية في أعمالها.