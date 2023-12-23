نفى سعد زغلول ورفاقه وجلوسه على مقعد رئيس الوزراء.. رأى العقاد

MENAFN - Youm7) نفت السلطات البريطانية الزعيم سعد زغلول ورفاقه إلى جزر سيشيل بالمحيط الهندى، فى مثل هذا الشهر من عام 1921، بعدما لم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح بباريس لمطالب الوفد المصرى فعاد المصريون إلى الثورة وازداد حماسهم، وقاطع الشعب البضائع الإنجليزية.

وعلى إثر ذلك ألقى الإنجليز القبض على سعد زغلول ونفوه إلى جزر سيشل فى المحيط الهندى فازدادت الثورة اشتعالًا، وحاولت إنجلترا القضاء على الثورة بالقوة.







وحينما وجدت بريطانيا أن العنف لن يجدى فى التعامل مع المصريين، بعثت لجنة لمعايشة الأحوال فى مصر بقيادة اللورد ملنر التى قاطعها المصريون مقاطعة تامة وتم التصدى لها بكل الطرق، لإجبارها على التفاوض مع "سعد" ممثل الأمة.

وعاد زعيم الأمة للوطن فى عام 1923 فاستقبله الشعب استقبال العاشق لفقيده الذى دفع من عمره أربع سنوات منفياً ومناضلاً من أجل قضية بلده، فكرمه خير التكريم بحصول حزب الوفد على 90% من مقاعد البرلمان وتولى زغلول على إثرها مقعد رئيس الوزراء.

سعد زغلول زعيم الثورة

وبعد قبول سعد رئاسة الوزراء تعرض لنقد كبير ولكن في هذا كان للمفكر الكبير عباس محمود رأى إذ ذكر في كتابه "سعد زغلول زعيم الثورة"، لقد لاحظ بعض الناقدين أن سعدًا قَبِل الوزارة وكان عليه ألَّا يقبلها، وأن يعهد بها إلى أحد أنصاره وحلفائه؛ لئلا يُضطر وهو في الوزارة أن يجيز ما لا يجيزه الزعيم الوطني في حل القضية المصرية، وفات هؤلاء أنَّ مجرد التنحي عن رئاسة الوزارة لهذا الغرض معناه إعلان الاستعداد للرِّضَى بما دون المطالب الوطنية، واتخاذ المناورات المصطنعة لتسهيل النزول عن تلك المطالب، ثم ماذا يكون إذا تطلب الأمر موافقة النواب وسعد رئيس النواب؟! فليس هنا من ضرر يُتَّقى باجتناب سعد رئاسة الوزارة عقب الانتخابات الأولى، ولكن الضرر كل الضرر في ذلك الاجتناب. إنما ينبغي للزعيم الوطني أن يتنحى عن الانتخاب، أو يتنحى عن رئاسة الوزارة إذا حبطت وسيلة الدستور لتحقيق المصالح العامة والمطالب القومية، وذلك تقدير لا يطالب سعد بافتراضه في ذلك الحين، ولو كان يعلم الغيب العلم القاطع الذي لا مراء فيه لوجب عليه أن يقنع الجماهير بما هو مقتنع به، وأن يضع أيديَهم على الحقيقة بتجربة لا تحتمل الجدل.

وخير مقياس نقيس به خطة من الخطط أن ننظر إلى الخطة التي تناقضها، ونذهب معها إلى جميع نتائجها لكي نوازن بين النتائج في الحالتين، وليس في نتائج رفض الانتخاب ورفض الوزارة في ذلك الحين ما هو أجدى وأحق بالاطمئنان من نتائج القبول على أسوأ الفروض.

ومن ثم نحن من المعتقدين أنَّ سعدًا أصاب في قبول الوزارة هذه المرة، وأنه كان يخطئ لو رفضها بعذر من تلك الأعذار، وليس منها ما يستحق المبالاة.