كيف بنى المصريون القدماء الأهرامات؟.. استخدموا نهر النيل والممرات المائية

MENAFN - Youm7) الإنجازات الهندسية القديمة ومنها أهرامات الجيزة مثيرة للإعجاب لدرجة أنه حتى اليوم لا يستطيع العلماء والمهندسون التأكد بالضبط من كيفية بناء الأهرامات ومع ذلك فقد تعلموا الكثير عن الأشخاص الذين بنوها وعن القوة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك.

البناة كانوا عمالاً مصريين ماهرين يعيشون فى مدينة مؤقتة قريبة تمتد على مساحة 17 فدانًا، بينما تظهر بقايا المخابز وأكوام عظام الحيوانات أنهم كانوا يتغذون بشكل جيد للغاية مقابل عملهم، فيما كشفت الحفريات الأثرية فى الموقع الرائع عن مجتمع منظم للغاية، غنى بالموارد، والذى يجب أن يكون مدعومًا من قبل سلطة مركزية قوية.

تُظهر المواقع الأثرية في جميع أنحاء مصر والسجلات المكتوبة على البرديات القديمة أن رجال المراكب استخدموا نهر النيل وشبكة من الممرات المائية الاصطناعية لجلب المواد إلى هضبة الجيزة، بما في ذلك الجرانيت من محاجر أسوان، وأدوات قطع النحاس من شبه جزيرة سيناء، والأخشاب من لبنان ولإعالة العمال، قاموا أيضًا بتسليم الماشية من المزارع القريبة من دلتا النيل وفقا لموقع ناشيونال جيوجرافيك.

من المحتمل أن المجتمعات فى جميع أنحاء مصر ساهمت بالعمال، فضلاً عن الطعام والضروريات الأخرى، فيما أصبح فى بعض النواحي مشروعًا وطنيًا لعرض ثروة الفراعنة القدماء وسيطرتهم.

لا يزال العلماء والمهندسون يناقشون كيفية بناء الأهرامات، ومن المعتقد عمومًا أن المصريين نقلوا كتلًا حجرية ضخمة إلى المرتفعات على طول منحدرات كبيرة، مدهونة بالماء أو الطين الرطب، باستخدام نظام من الزلاجات والحبال والبكرات والرافعات، ويقترح البعض منحدرات خارجية إما متعرجة أو حلزونية حول كل هرم، في حين تشير نظرية أكثر إثارة للجدل إلى أنه تم استخدام المنحدرات الداخلية.

قد تكون أسرار بناء الأهرامات هذه موجودة تحت السطح، وعندما تكشف تكنولوجيا التصوير المستقبلية عن ترتيب الكتل في الداخل، فإنها ستوفر مخططًا لكيفية قيام البناة المصريين بإنشاء هذه الآثار الخالدة.

يقول بيتر دير مانويليان، عالم المصريات بجامعة هارفارد، "يعتقد الكثير من الناس أن الموقع مجرد مقبرة بالمعنى الحديث، لكنه أكثر من ذلك بكثير فى هذه المقابر المزخرفة، لديك مشاهد رائعة لكل جانب من جوانب الحياة في مصر القديمة، لذلك لا يتعلق الأمر فقط بكيفية موت المصريين، بل بسؤال هو: كيف عاشوا.

ويتضمن فن المقابر صورًا للمزارعين القدماء الذين يعملون في حقولهم ورعاية الماشية وصيد الأسماك وصيد الطيور وممارسة النجارة وارتداء الأزياء وأداء الطقوس الدينية وممارسات الدفن.

تسمح النقوش والنصوص أيضًا بالبحث في قواعد اللغة المصرية حيث يقول دير مانويليان: "تقريبًا أي موضوع تريد دراسته عن الحضارة الفرعونية متاح على جدران المقابر في الجيزة".