كيف بنى المصريون القدماء الأهرامات؟.. استخدموا نهر النيل والممرات المائية

(MENAFN
- Youm7) الإنجازات الهندسية القديمة ومنها أهرامات الجيزة مثيرة للإعجاب لدرجة أنه حتى اليوم لا يستطيع العلماء والمهندسون التأكد بالضبط من كيفية بناء الأهرامات ومع ذلك فقد تعلموا الكثير عن الأشخاص الذين بنوها وعن القوة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك.
البناة كانوا عمالاً مصريين ماهرين يعيشون فى مدينة مؤقتة قريبة تمتد على مساحة 17 فدانًا، بينما تظهر بقايا المخابز وأكوام عظام الحيوانات أنهم كانوا يتغذون بشكل جيد للغاية مقابل عملهم، فيما كشفت الحفريات الأثرية فى الموقع الرائع عن مجتمع منظم للغاية، غنى بالموارد، والذى يجب أن يكون مدعومًا من قبل سلطة مركزية قوية.
تُظهر المواقع الأثرية في جميع أنحاء مصر والسجلات المكتوبة على البرديات القديمة أن رجال المراكب استخدموا نهر النيل وشبكة من الممرات المائية الاصطناعية لجلب المواد إلى هضبة الجيزة، بما في ذلك الجرانيت من محاجر أسوان، وأدوات قطع النحاس من شبه جزيرة سيناء، والأخشاب من لبنان ولإعالة العمال، قاموا أيضًا بتسليم الماشية من المزارع القريبة من دلتا النيل وفقا لموقع ناشيونال جيوجرافيك.
من المحتمل أن المجتمعات فى جميع أنحاء مصر ساهمت بالعمال، فضلاً عن الطعام والضروريات الأخرى، فيما أصبح فى بعض النواحي مشروعًا وطنيًا لعرض ثروة الفراعنة القدماء وسيطرتهم.
لا يزال العلماء والمهندسون يناقشون كيفية بناء الأهرامات، ومن المعتقد عمومًا أن المصريين نقلوا كتلًا حجرية ضخمة إلى المرتفعات على طول منحدرات كبيرة، مدهونة بالماء أو الطين الرطب، باستخدام نظام من الزلاجات والحبال والبكرات والرافعات، ويقترح البعض منحدرات خارجية إما متعرجة أو حلزونية حول كل هرم، في حين تشير نظرية أكثر إثارة للجدل إلى أنه تم استخدام المنحدرات الداخلية.
قد تكون أسرار بناء الأهرامات هذه موجودة تحت السطح، وعندما تكشف تكنولوجيا التصوير المستقبلية عن ترتيب الكتل في الداخل، فإنها ستوفر مخططًا لكيفية قيام البناة المصريين بإنشاء هذه الآثار الخالدة.
يقول بيتر دير مانويليان، عالم المصريات بجامعة هارفارد، "يعتقد الكثير من الناس أن الموقع مجرد مقبرة بالمعنى الحديث، لكنه أكثر من ذلك بكثير فى هذه المقابر المزخرفة، لديك مشاهد رائعة لكل جانب من جوانب الحياة في مصر القديمة، لذلك لا يتعلق الأمر فقط بكيفية موت المصريين، بل بسؤال هو: كيف عاشوا.
ويتضمن فن المقابر صورًا للمزارعين القدماء الذين يعملون في حقولهم ورعاية الماشية وصيد الأسماك وصيد الطيور وممارسة النجارة وارتداء الأزياء وأداء الطقوس الدينية وممارسات الدفن.
تسمح النقوش والنصوص أيضًا بالبحث في قواعد اللغة المصرية حيث يقول دير مانويليان: "تقريبًا أي موضوع تريد دراسته عن الحضارة الفرعونية متاح على جدران المقابر في الجيزة".
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