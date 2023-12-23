بانكسى يدعم غزة ويدعو لوقف العدوان عبر أحدث جدارياته فى لندن

MENAFN - Youm7) بعد شهرين من العدوان الغاشم على قطاع غزة، رسم فنان الشارع البريطاني بانكسيجدارية جديدة فى جنوب لندن لثلاث طائرات تشبه طائرات عسكرية بدون طيار فوق لافتة مكتوب عليها "توقف" باللون الأحمر.

العمل ظهر على صفحته الرسمية على موقع إنستجرام وكذلك على موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم، ويأتى مع تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار فى غزة.

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، تمت تم إزالة العمل بعد أقل من ساعة ، كما تم نشر نفس العمل على صفحة أعمال الفنان.

جدارية بانكسى

ولدى بانكسي بتاريخ طويل من الرسم من أجل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث قام أولاً بإنشاء عدد من الجداريات على الجانب الفلسطيني من حاجز الضفة الغربية في عام 2005.

وتشمل الأعمال -التي تمت إزالة الكثير منها منذ ذلك الحين صورة ظلية لفتاة تطفو للأعلى وهي تحمل مجموعة من البالونات، وصبي وينظر من خلال ثقب هائل في الجدار.

وفي عام 2004، أعلنت الأمم المتحدة أن الجدار الإسرائيلي الذي يبلغ طوله 425 ميلاً غير قانوني، وقال بانكسي إن الجدار "يحول فلسطين إلى أكبر سجن مفتوح في العالم".

كما أنها هناك أعمال أخرى لبانكسى، رسمت في بيت لحم عام 2007 لفتاة ترتدي ثوبًا ورديًا وهي تربت على جندي، فى إشارة إلى سلطة إسرئيل القمعية.