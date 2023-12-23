بانكسى يدعم غزة ويدعو لوقف العدوان عبر أحدث جدارياته فى لندن

(MENAFN
- Youm7) بعد شهرين من العدوان الغاشم على قطاع غزة، رسم فنان الشارع البريطاني بانكسي
جدارية جديدة فى جنوب لندن لثلاث طائرات تشبه طائرات عسكرية بدون طيار فوق لافتة مكتوب عليها "توقف" باللون الأحمر.
العمل ظهر على صفحته الرسمية على موقع إنستجرام وكذلك على موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم، ويأتى مع تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار فى غزة.
وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، تمت تم إزالة العمل بعد أقل من ساعة ، كما تم نشر نفس العمل على صفحة أعمال الفنان.
جدارية بانكسى
ولدى بانكسي بتاريخ طويل من الرسم من أجل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث قام أولاً بإنشاء عدد من الجداريات على الجانب الفلسطيني من حاجز الضفة الغربية في عام 2005.
وتشمل الأعمال -التي تمت إزالة الكثير منها منذ ذلك الحين صورة ظلية لفتاة تطفو للأعلى وهي تحمل مجموعة من البالونات، وصبي وينظر من خلال ثقب هائل في الجدار.
وفي عام 2004، أعلنت الأمم المتحدة أن الجدار الإسرائيلي الذي يبلغ طوله 425 ميلاً غير قانوني، وقال بانكسي إن الجدار "يحول فلسطين إلى أكبر سجن مفتوح في العالم".
كما أنها هناك أعمال أخرى لبانكسى، رسمت في بيت لحم عام 2007 لفتاة ترتدي ثوبًا ورديًا وهي تربت على جندي، فى إشارة إلى سلطة إسرئيل القمعية.
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