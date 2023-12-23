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رفع كفاءة استهلاك الوقود بالسيارات تحدٍ بيئى لم تحققه الشركات الأمريكية

12/23/2023 4:21:12 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت الولايات المتحدة بعض المكاسب فيما يخص رفع

كفاءة استهلاك الوقود
فى السيارات خلال العام الماضى، لكنها لا تزال أقل من المطلوب للوفاء بالمواعيد النهائية لاتفاقيات المناخ والأهداف البيئية التى يجب استيفاؤها، فبسبب تفضيل الشركات الأمريكية للمركبات الكبيرة، تخلفت عن منافسيها، وفقا لتقرير theverge.



بينما تحتفل وكالة حماية البيئة بالتحسن التدريجى فى استهلاك الوقود، لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى معايير كفاءة استهلاك الوقود التى وضعتها الولايات المتحدة لنفسها، وبحلول عام 2026 من المفترض أن تصل المركبات إلى متوسط ​​49 ميلاً للجالون الواحد.



واقترحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، معايير أعلى للسيارات المصنعة بين عامى 2027 و2032.



ويتم قياس البيانات الواقعية المقدرة باستخدام الاختبارات المعملية التى تعكس بشكل أفضل ظروف الطريق والطريقة التى يقود بها الناس.



ولا يزال صانعو السيارات بحاجة إلى تحقيق المزيد من التقدم إذا أرادوا الوصول إلى هدف 49 ميلاً فى الجالون فى غضون عامين.



ومن المفترض أن تزيد كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 8% كل عام للسنوات النموذجية 2024-2025 لتتماشى مع هذا الهدف.



وستحتاج شركات السيارات الأمريكية باستثناء شركة تسلا الكهربائية، إلى بذل المزيد من الجهد بالنظر إلى أنها متخلفة عن العلامات التجارية من البلدان الأخرى.



وهناك متسببون واضحون وراء هذا التفاوت، حيث تؤدي الشعبية المتزايدة للشاحنات وسيارات الدفع الرباعي إلى انخفاض الاقتصاد في تقنيات كفاءة استهلاك الوقود للسيارات الأمريكية الصنع، وهذا له عواقب صحية وبيئية أوسع نطاقا أيضا.



وتحرق سيارات الركاب كبيرة الحجم كميات أكبر من الوقود مقارنة بالسيارات الأصغر حجمًا، ما يعنى أيضًا أنها تسبب المزيد من تلوث الهواء.












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