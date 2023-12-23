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كيف وصل إيلون ماسك إلى أعلى درجات الشهرة فى 2023؟

12/23/2023 4:21:12 AM
(MENAFN- Youm7) تمكن عملاق التكنولوجيا
إيلون ماسك العام الماضي من الحصول على لقب أغنى رجل في العالم، ويبدو أنه سينهي هذا العام كأشهر رجل في العالم، وذلك بعد الضجة التي افتعلتها صفقة الاستحواذ على تويتر وإنفاق 44 مليار دولار، بالإضافة إلى تغيير اسم المنصة لـX، وكذلك المطالبة بخدمة أقماره الصناعية للإنترنت Starlink في الصراعات وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة، وغيرها من الأحداث التي جعلت الملياردير البالغ من العمر 52 عامًا يبدو وكأنه كان في كل مكان ومجال في عام 2023.



وفقا لما ذكره موقع "business insider"، اتسم ماسك دائما بالصراحة، لكن متابعته الكبيرة على X وتواجده المستمر لنشر الوعي ساعد في انتشاره بشكل أكبر خاصة مع إبداء رأيه في الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ والعدوان الإسرائيلي على غزة، والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة؛ والجدل حول معاداة السامية؛ والعديد من القضايا الأخرى، فكان له تقريبا مشاركات في كل موضوع مثير للجدل.



على الرغم من أن " ماسك " ليس خبيرًا في أي من هذه المواضيع، إلا أنه غالبًا ما حاز على اهتمام القادة العالميين، حتى إنه غالبًا ما يتم التحدث عن تصريحاته دون مزيد من التحليل، وكل هذا مع الاستمرار في تشغيل Tesla وSpaceX أيضًا.



كانت أفعاله في شركة تويتر على رأس الموضوعات التي أثارت الضجة حوله، حيث إنه خفض ما يقرب من 90٪ من العاملين في الشركة، ثم حددت هذه الخطوة المؤلمة اتجاهًا لبقية وادي السيليكون، حيث اتخذ الرؤساء التنفيذيون قرارات صعبة حول كيفية التعامل مع اقتصاد أسعار الفائدة المرتفعة، ثم قاموا بتسريح العمال بشكل جذري باسم الكفاءة.



بعد ذلك، بدا أن " ماسك " يحاول إعادة إنشاء تويتر، أو X، على صورته الخاصة، وقدم ماسك نفسه على أنه شعبوي مناهض للنخبة ومع حرية التعبير للجميع، وتجاهل نظام التحقق الخاص بتويتر، والذي أعطى الأولوية للصحفيين والسياسيين والأكاديميين والمشاهير، وجعل من الممكن لأي شخص الآن الدفع مقابل التحقق، حتى أن تويتر اختفى تمامًا عندما أعاد ماسك تسمية الشركة إلى X.



كما أن سيطرة الملياردير على X جعلت منه شخصًا مؤثرًا بشكل كبير في تشكيل الطريقة التي يستوعب بها الملايين الأخبار في كل شيء بدءًا من الصراعات وحتى الانتخابات.












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