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شركة النقل فائق السرعة Hyperloop One تتوقف عن العمل

12/23/2023 4:21:12 AM
(MENAFN- Youm7) رغم اعتبارها مستقبل النقل، تغلق شركة Hyperloop One
أعمالها بحلول نهاية العام، فبحسب تقرير بلومبرج فإن الشركة فشلت في الفوز بأي عقد لبناء هايبرلوب فعال، وقد أكملت الشركة، التي يقع مقرها في لوس أنجلوس، أول رحلة ركاب في العالم على نظام حجرة الرفع فائق السرعة في عام 2020.



وبحسب ما ورد ستقوم ببيع أصولها المتبقية وإنهاء توظيف عمالها المتبقين في 31 ديسمبر من هذا العام، وقامت شركة Hyperloop One ببناء مسار اختبار صغير بالقرب من لاس فيجاس لتطوير تكنولوجيا النقل الخاصة بها، واتخذت لفترة من الوقت اسم Virgin Hyperloop One على اسم شركة Virgin التي استثمرها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.



وقامت شركة فيرجن بإزالة علامتها التجارية بعد أن قررت الشركة الناشئة العام الماضي التركيز على البضائع بدلاً من الأشخاص، وتأسست شركة Hyperloop One في عام 2014 .



ما هو الهايبرلوب

في نظام الهايبرلوب، تنقل الكبسولة الأشخاص بسرعات عالية جدًا وتستخدم التكنولوجيا التحليق المغناطيسي للسماح بالسفر شبه الصامت، ويُزعم أن الرحلة بين نيويورك وواشنطن تستغرق 30 دقيقة فقط، أي ضعف سرعة رحلة الطيران التجارية وأربع مرات أسرع من القطار فائق السرعة.



وأعاد Elon Musk إثارة الاهتمام بالتكنولوجيا في عام 2013 من خلال تحديد كيفية عمل نظام الهايبرلوب الحديث، ووتسعى شركته الخاصة بحفر الأنفاق، The Boring Company، إلى استخدام تقنية مماثلة لنقل الركاب إلى حجرات من خلال نظام بين المدن من الأنابيب المفرغة تحت الأرض المعروفة باسم الهايبرلوب.














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